城市度假興起「泰饗受 樂逍遙」住宿專案2,200元起

台北獨特魅力，時刻情牽著旅人細細品味，隨性漫步於台北街頭，愜意享受城市度假的樂趣。台北花園大酒店自即日起至2020/09/30止，推出「泰饗受 樂消遊 住宿專案」精緻客房入住優惠每房每晚2,200元起，活動期間入住更加碼假日不加價，使用安心旅遊補助每房抵扣1000 元後，兩人同行每人每晚僅要600元；三人以上或四人同行，平均每人每晚700元起，輕鬆與家人朋友體驗城市蘊藏之美。專案內容除了自助百匯早餐外，另加宵夜酒吧小酌，贈嶄新品牌泰式餐酒館「花園thai thai」泰式精選小菜(價值NT$280)及泰國啤酒一瓶，一泊二食讓旅人不用搭飛機味蕾就可來場泰式異國風情之旅，為旅行寫下精彩篇章。<未滿18歲禁止飲酒>

深受國內外自由行旅客愛戴的台北花園大酒店緊鄰西門及艋舺商圈，富有濃厚人文氣息及歷史風貌，更擁有絕佳購物地理位置，為旅人安排探索魅力台北城行程的住宿首選。為提供旅人更好住宿及用餐體驗，大廳、公共區域及一樓餐廳空間斥資千萬改裝，整體以在地Bangka船舟轉為設計語彙，藉由設計手法交織出熱情及蘊含冒險航海精神，期待創造一段段精彩旅程。新增自助零食區「花園柑仔舖」，以懷舊復古設計，復刻80年代台灣古早味零食，口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉…等近50款懷舊零食，入住房客可自行挑選免費享用，重現兒時的美好，為旅途留下甜蜜回憶。「花園thai thai 」結合傳統與創新，提供多元跨界料理，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。全日餐飲供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜服務，精挑細選的泰式飲品、咖啡、茶品及啤酒……等，享受美食之餘更能於時尚自然風格的空間裡優雅啜飲。