掌握投資理財第一步 富邦證券開戶超有禮

2020年全球投資型態大轉變，台股電子交易占比連日攀升， 而富邦證券上半年的線上開戶人數，更較去年同期成長約1.5倍， 針對還沒有投資經驗的投資新鮮人，富邦證券特別舉辦「 開戶超有禮」兩大任務：(1)新戶成交禮： 透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，成交一筆即可獲得200元 超商商品卡，每月前150名加贈myVideo 30天豪華月租服務，台股交易累積達100萬元再加贈200元超 商商品卡 (2)揪友分享禮： 富邦證券客戶分享專屬連結給未曾開過富邦證券帳戶的親友， 親友透過專屬連結線上開戶成功，分享人即可獲得LINE POINTS 200點，成功分享第51名起，每增加一名再加贈分享人LINE POINTS 50點，分享越多獎越多！

同時，富邦證券提供投資人免臨櫃加開銀行戶，只要透過24小時皆 可使用的「快速線上開戶」系統，上傳證件後於流程中選擇「 資金管理帳戶」，設定好出入金銀行及簽署契約，5分鐘就能完成線 上申請，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機， 隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。 富邦證券更於今年四月份啟動電子戶密碼補發功能， 投資人可輕鬆搭配富邦證券智能客服詳細解說申辦流程， 若密碼被鎖住或線上開戶完成後超過30天未點擊OTP密碼函， 免臨櫃即可簡單三步驟線上申請補發。

疫情影響全球金融結構震盪加劇，富邦證券提供追求穩定的投資人， 不需考慮進場時間點， 就可用定期定額小額理財的方式進入證券市場，股市瞬息萬變， 快來投資定期定額ETF，以不變應萬變，即日起至2020年9月 30日，富邦證券推出「幸福理財搶先機」活動，首次扣款定期定額 ETF滿三千元，即享LINE Points 100點，每成功扣款一次就可以獲得「任天堂Switch遊戲機 」抽獎機會，同時，活動網站更定期揭露富邦證券熱門五檔ETF， 值得關注的是，去年發行的富邦公司治理ETF基金熱度不減，顯示 ESG永續觀念備受投資人關注，歡迎所有投資人一起來「搶先機」 。以上活動詳細條件或若有相關問題請至富邦證券網站(www. fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。