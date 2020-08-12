PaGamO學科電競全國總決賽 新北6隊獲獎2位MVP 全國之冠

國泰金控攜手線上學習平台PaGamO舉辦全國「 2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」， 全台10,944名學生歷經線上初賽及分區複賽激烈對戰後， 9日於國泰金融會議中心舉辦總決賽。全國賽前3名隊伍中， 新北市佔6隊，為全國之冠，並囊括1組冠軍、3組亞軍、 2組季軍及2位MVP，抱走獎金總共34,000元， 外加2台學生最愛的Switch，成績亮麗!

PaGamO學科電競大賽今年擴大規模辦理並加入反毒議題， 參賽人員來自全國國中小學生，預賽計有3,648隊參加， 分北中南三區於5月完成分區複賽，選出61隊晉級全國賽， 其中新北市有16隊，在9日的全國賽中，新北市隊伍表現優異， 文德國小獲得六年級組冠軍，大豐國小、林口國中獲得五、七、 八年級組亞軍， 重陽國小跟林口國中則分別獲得四年級組及八年級組季軍， 文德國小曾楷恩同學及林口國中侯任謙同學更獲得MVP。

教育局副局長劉明超特地到總決賽現場為新北市的同學們加油打氣。 他表示，遊戲式學習是一種新興的學習方式， 可同時兼顧遊戲性與教育性，達到寓教於樂的目的， 最主要鼓勵學生經由遊戲的過程，除了可以學習學科知識外， 也可以透過克服挑戰的歷程，學習解決問題及團隊合作的能力， 並從遊戲中獲得成就感及提升學習動機。

文德國小612班3位同學在林胤甫老師的帶領下， 獲得六年級組全國冠軍，林胤甫老師說：PaGamO平台的內容包 含學科及反毒知識，遊戲可激發學生主動學習， 平時就會用PaGamO出學習任務及辦一些小競賽， 比賽前會帶著同學擬定戰略，再搭配親師生平台積點制度， 讓學生更有動力，才能有今天的好成績。六年級MVP文德國小曾楷 恩同學說：PaGamO網站學習，學科知識不再那麼無聊， 暑假期間為了比賽也不斷練習，非常充實而有成就感。八年級MVP 林口國中侯任謙同學說： PaGamO競賽讓把枯燥的學科及反毒知識變成有趣的遊戲， 也讓我們有機會和全國好手同台較勁，非常值得參加！

教育局表示，新北市自106年起就正式透過「親師生平台」介接「 PaGamO遊戲學習平台」， 每年與幫你優股份有限公司辦理PaGamO學科電競大賽， 鼓勵學生透過組隊方式共同解題，題目範圍涵蓋反毒知識、國文、 英語、數學、社會及自然等科目， 各隊伍間透過回答題目搶占領土方式，互相較勁切磋及學習， 讓學生從中獲得學習的樂趣。另親師生平台除PaGamO遊戲學習 平台外，還整合介接均一教育平台、 LearnMode學習吧平台及因材網等4大學習平台等近90項 政府及民間學習資源，鼓勵學生自主學習。