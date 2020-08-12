台灣永續期貨 滿足現貨市場避險需求及相關交易需求

全球永續投資快速成長，相關投資商品資產規模逾30兆美元，因應此一新投資趨勢，台灣期貨交易所(以下簡稱期交所)業於今(2020)年6月上市「FTSE4GOOD臺灣指數公司台灣永續指數期貨」(以下簡稱台灣永續期貨)，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。
依據全球永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA) 最新研究報告指出，永續投資快速成長，2018年資產規模已達30.7兆美元，較2016年成長34%；另研究諮詢機構ETFGI資料顯示，2019年9月全球投資ESG之ETPs資產規模已達473.3億美元，較2018年224.7億美元，成長111%，顯示全球資本市場對永續投資需求強烈。
國內市場方面，機構投資人近年來亦逐漸重視並落實責任及永續投資，2016年台灣證券交易所發布「機構投資人盡責管理守則」，政府四大基金率先簽署。截至2020年3月2日，證券、投信、保險及銀行等機構簽署家數已達150家；2017年臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同發布「FTSE4Good台灣指數公司臺灣永續指數」(以下簡稱台灣永續指數)，並於2018年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣420億元。投信業者亦推出相關ETF，國內市場對永續投資日益重視。
延續國內外永續投資趨勢，期交所規劃的「台灣永續期貨」，具備三點特色，包括：
- 台灣永續(ESG)投資最佳避險及交易工具：台灣永續期貨以臺灣永續指數為標的，該指數表彰臺灣符合ESG(Environmental、Social、Governance)標準之上市公司績效，且編製方法符合IOSCO Principles，具國際公信力，更能吸引國內外追求永續投資之機構投資人(包括ETF相關業者等)參與，為臺灣永續投資最佳避險及交易工具。
- 跨足國際期貨市場永續期貨版圖：目前全球掛牌ESG指數期貨以歐、美交易所為主，包括那斯達克交易所(NASDAQ)於2018年10月推出全球首檔符合ESG標準之OMXS30 ESG Responsible指數期貨(OMXS30為瑞典主要指數)，歐洲期貨交易所(EUREX) 2019年2月起陸續推出以歐洲、美國及MSCI ESG指數為標的之期貨，及芝加哥商業交易所(CME)2019年11月推出E-mini S&P 500 ESG指數期貨，期交所掛牌臺灣永續期貨，跨足國際期貨市場永續期貨之版圖，提供國際市場參與臺灣永續投資之便利管道。
- 交易門檻低，便利交易人參與：臺灣永續期貨具財務槓桿，契約價值以每點新臺幣100元計算，若以5,200點換算，每一契約價值約新臺幣52萬元。一般而言，原始保證金占契約價值比例約5~10%(保證金水準隨市場行情波動適時調整，以期交所公告為準)，門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金運用效率。