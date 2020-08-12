台灣永續期貨 滿足現貨市場避險需求及相關交易需求

全球永續投資快速成長，相關投資商品資產規模逾30兆美元，因應此一新投資趨勢，台灣期貨交易所(以下簡稱期交所)業於今(2020)年6月上市「FTSE4GOOD臺灣指數公司台灣永續指數期貨」(以下簡稱台灣永續期貨)，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。

依據全球永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA) 最新研究報告指出，永續投資快速成長，2018年資產規模已達30.7兆美元，較2016年成長34%；另研究諮詢機構ETFGI資料顯示，2019年9月全球投資ESG之ETPs資產規模已達473.3億美元，較2018年224.7億美元，成長111%，顯示全球資本市場對永續投資需求強烈。

國內市場方面，機構投資人近年來亦逐漸重視並落實責任及永續投資，2016年台灣證券交易所發布「機構投資人盡責管理守則」，政府四大基金率先簽署。截至2020年3月2日，證券、投信、保險及銀行等機構簽署家數已達150家；2017年臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同發布「FTSE4Good台灣指數公司臺灣永續指數」(以下簡稱台灣永續指數)，並於2018年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達新臺幣420億元。投信業者亦推出相關ETF，國內市場對永續投資日益重視。

延續國內外永續投資趨勢，期交所規劃的「台灣永續期貨」，具備三點特色，包括：