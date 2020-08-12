因應疫情瞬變中華電信攜手台灣微軟加速企業數位轉型

今年上半年受新冠肺炎疫情影響， 帶動許多企業以遠距辦公取代原有工作模式， 中華電信與台灣微軟在疫情期間，成功協助北中南在地企業及政府單 位超前部署，提供HiNet光世代及Microsoft Teams服務，截至今日已突破五萬個Teams帳號， 顯示企業對遠距辦公、視訊會議的強烈需求。對於本身推動企業上雲 ，同時也早已導入線上協作工具Microsoft Teams的中華電信而言，更認為在全球疫情尚未平息下， 企業更應積極投入數位轉型，儘早將遠距辦公納入佈署， 使企業在面臨全球疫情狀況下，能以全新的工作型態， 迎接未來的挑戰。

中華電信與台灣微軟聯手推出「企業行動協作包」，以HiNet光 世代穩定的網路通訊品質，結合微軟Microsoft 365服務，除提供Office文書編輯軟體外， 更整合通訊協作軟體Microsoft Teams，能支援300人同時進行線上視訊會議、 共享簡報與桌面、共編Office文件， 提供團隊成員安全控管等企業級整合通訊功能，並同時具備1TB超 大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB 郵件信箱Exchange Online等功能；企業只要以單一服務，即可整合網路通訊、 視訊會議、檔案管理、文書協作， 不僅讓員工在生活與工作間有更大彈性，也幫助企業簡化工作流程， 打破辦公地點與工作時間侷限，實現多元辦公模式，讓團隊發揮更高 產能。

企業面臨遠距辦公新常態，往往因無法有效掌握員工上下班狀態， 使多數企業對於實行遠距辦公採觀望態度， 中華電信為解決企業痛點，在Microsoft Teams新增「線上打卡」功能，透過資訊技術以Teams進行 差勤管理，有效解決企業人資管理上的不便。

中華電信擁有ISO 27001資訊安全認證及完善的服務團隊， 更是微軟認證的專業雲端經銷夥伴，隨著越來越多企業擁抱上雲， 企業在選擇公務用的通訊軟體時，更應選擇一套功能完整、 相容性高、易於檢索，利於協作與共享檔案、 具備資訊安全的通訊工具。 中華電信與台灣微軟將協助企業跟上轉型步伐， 在遠距工作模式中有效降低企業成本、增加員工工作效率， 不讓企業錯過任何商機，滿足企業客戶的服務需求。

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