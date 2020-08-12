台灣星奇兒創藝協會獲創新性計畫補助 「星光陽光」一起送愛到烏來忠治部落

由台灣星奇兒創藝協會所串聯的「 星光陽光送愛到偏鄉」，12日在烏來忠治部落舉行成果發表， 現場展示由俗稱「星兒」的自閉症者與部落長輩共同的圖騰創作， 長輩看到自己的塗鴉變成牆上藝術畫，搔著頭說：「這是我畫的嗎？ 」還有陽光義廚聯盟8位大廚到場，利用泰雅族馬告香料、野蕨貓、 段木香菇等特產製作17道美食，以饗部落長輩。

台灣星奇兒創藝協會理事長陳穎君表示， 該協會是由一群自閉症學生及家長組成的團體， 也是台灣第一支非高功能自閉症設計團隊， 試著以藝術創作來協助社區美化環境，並與社區互動， 以改變大眾對身障者的刻板印象，爭取社會的認同。

在蘇迪勒風災後，陳穎君帶著星奇兒到受災嚴重的忠治部落， 看到殘敗的景象，很想協助部落的原民。今年初， 協會提出具體計畫，獲得新北市政府社會局創新性計畫補助方案， 結合星奇兒和部落長輩互動及共學，進而進行部落創生。

星奇兒黃迺翔和陳弈宏兩人雖都是自閉症患者，但勵學不倦， 黃迺翔曾就讀文化大學數位媒體系，陳弈宏是他的學弟， 兩人帶領在忠治部落文健站的長輩， 一起用自己的手掌製作圖騰以及其他動植物，然後再利用電腦後製， 許多長輩看到自己的塗鴉變成一幅幅美麗的圖畫， 幾乎不敢相信自己的眼睛。

另外全國義廚聯合會在理事長同時也是明道大學餐旅系助理教授關保 祐的帶領下，8位義廚在忠治教會的惜食廚房裡， 揮汗烹調各式美食，同時融入部落的特產與大師的手藝， 製作馬告酸豆海石斑、胡麻蟹棒野蕨貓、段木香菇杏桃鍋等佳餚， 讓部落長輩大啖。

此外，包括中華亞太關懷交流協會、愛三心關懷協會、鷺江、 集賢獅子會、源隆美食館等亦到場參與或贊助， 讓參加的馬見議員相當感動， 他代表族人感謝市府和社會資源的挹注。

社會局長張錦麗表示，「創新性補助計畫」 是為鼓勵更多社團發揮創意，走入社區互動，深耕並活化在地資源， 以提供善的循環，像是台灣星奇兒創藝協會這回串聯諸多團體， 深入原鄉部落，體驗原民文化並交流，甚至帶領長輩活動， 延緩失智失能，是非常值得鼓勵的計畫。