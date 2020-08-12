福爾摩沙國際藝術博覽會四大亮點　台灣潮街頭塗鴉美學席捲誠品行旅

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)第六屆福爾摩沙國際藝術博覽會主打台灣當代潮流，聚集國內外近40位藝術家近500件作品，貴賓預展將於8月27日登場，公眾展期將於28日至30日誠品行旅舉行。

福爾摩沙國際藝術博覽會由大苑藝術主辦，共有4大亮點，首次推出潮流藝術專區「URBAN TAIWAN 台灣潮」，聚焦於塗鴉、公仔與街頭藝術美學，網羅大腸王、林軒毅、王建揚、楊宗嘉等24位台灣本地最重量級潮流藝術家的作品。

此外，台南新藝獎八位得主作品，台南新藝獎近年來已與台北獎、高雄獎齊名，作品囊括錄像、裝置、繪畫、觀念等等，受到三月疫情關係，導致觀展人潮有限，因此執行委員會特邀得獎者展出，讓北台灣未能親饗的觀眾們，也能一窺究竟。



大腸王將參展(圖/主辦單位)

特別的是，由紅心字會公益展特別展出百位名人手模，以及票價特別優惠身心障礙人士觀賞等，全部所得捐為公益；「潮藝術論壇」為潮流藝術所設專案學術性講座，邀請專研塗鴉藝術起源與發展的李錦明教授、談科技發展與潮藝術未來結合之可能的劉維公教授，以及2.0多年來一直與國內塗鴉藝術家和公家單位協調打交道、也是最了解台灣本土塗鴉藝術發展的著名記者高政全談本土的塗鴉藝術。

2020福爾摩沙國際藝術博覽會執行委員會結合產官學經驗，帶領福爾摩沙國際藝術博覽會進入新一波市場與學術的高峰，預計將吸引7000名以上的收藏家與藝術愛好者前往觀賞。

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｜URBAN TAIWAN台灣潮：台灣潮流藝術家

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