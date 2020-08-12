無私奉獻搭橋新南向 台灣商人捐贈泰國100萬片口罩

童振源(右二)感謝出席捐贈儀式的劉樹添(右一)與何素珍(左一)長期對於僑界的貢獻(翻攝自僑委會網站) 童振源(右二)感謝出席捐贈儀式的劉樹添(右一)與何素珍(左一)長期對於僑界的貢獻(翻攝自僑委會網站)

臺泰友誼再上一層樓，6家臺商企業發揮愛心，聯合捐贈100萬片口罩給泰國，泰國駐臺代表通才、僑務委員會委員長童振源及新任駐泰國代表李應元，10日在泰國貿易經濟辦事處舉辦的捐贈儀式記者會中，對這些企業家的無私奉獻表示感謝。亞洲臺灣商會聯合總會總會長劉樹添、僑務諮詢委員何素珍及僑務委員葉金銘也應邀觀禮見證。

泰國駐臺代表通才致詞表示，疫情帶來世界危機，但危機也帶來泰國和臺灣美好友誼。他指出，此次臺灣民眾發揮愛心捐贈100萬片口罩予泰國，離不開童委員長擔任駐泰代表3年多的努力、用心，建立臺泰關係良好基礎，也為即將赴任的李應元大使在泰工作鋪墊良好道路。

通才表示，這批口罩會分送到泰國所有醫院，也會分送泰國駐外工作人員，中華民國的國旗會隨這批口罩飄揚全泰國。通才相信，臺灣民眾的心意會建立兩國之間更好的情誼，臺泰友誼會「萬古長青」。

童振源感謝6位企業家發揮人飢己飢、人溺己溺的精神挺身而出，捐贈100萬片口罩，充分展現臺泰一家親，這也是通才大使在臺灣打下的深厚社會基礎。

他指出，臺泰雙邊觀光客在過去3年增長147%，泰國到臺灣的留學生也增加228%，雙方往來密切；投資方面，過去3年，泰國到臺灣投資增長10倍，去年臺灣投資泰國也爆量增長278.2%，「臺泰之間親善關係，是很多企業家打下的基礎」。

童振源也對於李應元大使一上任就能點燃火把，發揮巨大能量，號召臺灣企業捐贈百萬口罩，感到十分敬佩，相信未來臺泰關係一定能親上加親，更上層樓。

李應元表示，這次的捐贈活動在發起後短短5分鐘內，就獲多位臺商響應認捐。全世界疫情並未緩解，小小的口罩是無限愛心，他除了感謝通才在臺灣日夜工作，和社會各界建立深厚友情，讓泰臺關係有如兄弟，也對於臺灣企業家的無私奉獻感到相當感動。

李應元8月13日將前往泰國赴任，他也感謝童委員長先前為臺泰兩國累積良好基礎，讓臺泰關係非常深厚。