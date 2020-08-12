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台灣移民署開辦志工及通譯專業訓練 讓服務品質「歷久彌新」

By  台灣英文新聞
2020/08/12 17:01
臺灣高等法院高雄分院陳明富法官為志工及通譯分享家庭暴力議題實務經驗。（照片來源：移民署高雄市第一服務站）

臺灣高等法院高雄分院陳明富法官為志工及通譯分享家庭暴力議題實務經驗。（照片來源：移民署高雄市第一服務站）

為了讓志工及通譯人員服務能夠「歷久彌新」，並提升對新住民的服務品質，移民署高雄市第一服務站於今(12)日舉辦「109年志工及通譯教育訓練」，邀請臺灣高等法院高雄分院法官陳明富擔任課程講座，分享「家庭暴力議題實務經驗」，強化志工及通譯處理家庭暴力事件的敏銳度。

另也邀請高雄市社會局督導謝東宏分享「志願服務內涵及倫理」，以激發志工服務的初心及熱忱。此外，服務站主任徐志權也藉由此次機會表揚該站優良服務志工吳雲釵，並感謝全體志工及通譯人員的無私付出。

陳明富法官為說明家庭暴力對人身安全與家庭關係的危害性，特別分享幾則法庭審判的案例，以增進學員對家庭暴力防治的具體概念，謝東宏督導則以心靈對話的方式，協助大家發掘自身服務的盲點，並闡述「為己利他」的服務理念才是志願服務的倫理標竿。

兩位講座不同於傳統採取活潑上課模式，深入淺出又風趣的講解內容，讓參與的志工通譯們均感獲益良多，欲罷不能。

獲頒優良志工吳雲釵表示，高雄市第一服務站是個溫暖的大家庭，她從民國91年起開始在服務站當志工，已經度過了18個快樂付出的年頭，深切感受到社會多元服務的需求，移民署每年辦理的專業訓練，充分提供志工及通譯人員實用知識，讓她能夠好好充電，汲取新知。

在移民署擔任志工這段期間，吳雲釵感受到許多助人所帶來的樂趣，她很高興能在移民署當個73歲的樂齡志工。

徐主任感謝志工及通譯人員持續參與教育訓練，讓自己隨時處在最佳的服務狀態，並期許以終身學習為目標，展現志工的「服務為榮、助人最樂」服務精神。（新聞轉載自新住民全球新聞網