台灣移民署開辦志工及通譯專業訓練 讓服務品質「歷久彌新」

為了讓志工及通譯人員服務能夠「歷久彌新」，並提升對新住民的服務品質，移民署高雄市第一服務站於今(12)日舉辦「109年志工及通譯教育訓練」，邀請臺灣高等法院高雄分院法官陳明富擔任課程講座，分享「家庭暴力議題實務經驗」，強化志工及通譯處理家庭暴力事件的敏銳度。

另也邀請高雄市社會局督導謝東宏分享「志願服務內涵及倫理」，以激發志工服務的初心及熱忱。此外，服務站主任徐志權也藉由此次機會表揚該站優良服務志工吳雲釵，並感謝全體志工及通譯人員的無私付出。

陳明富法官為說明家庭暴力對人身安全與家庭關係的危害性，特別分享幾則法庭審判的案例，以增進學員對家庭暴力防治的具體概念，謝東宏督導則以心靈對話的方式，協助大家發掘自身服務的盲點，並闡述「為己利他」的服務理念才是志願服務的倫理標竿。

兩位講座不同於傳統採取活潑上課模式，深入淺出又風趣的講解內容，讓參與的志工通譯們均感獲益良多，欲罷不能。

獲頒優良志工吳雲釵表示，高雄市第一服務站是個溫暖的大家庭，她從民國91年起開始在服務站當志工，已經度過了18個快樂付出的年頭，深切感受到社會多元服務的需求，移民署每年辦理的專業訓練，充分提供志工及通譯人員實用知識，讓她能夠好好充電，汲取新知。

在移民署擔任志工這段期間，吳雲釵感受到許多助人所帶來的樂趣，她很高興能在移民署當個73歲的樂齡志工。

徐主任感謝志工及通譯人員持續參與教育訓練，讓自己隨時處在最佳的服務狀態，並期許以終身學習為目標，展現志工的「服務為榮、助人最樂」服務精神。（新聞轉載自新住民全球新聞網）