有洋蔥！台灣電影《孤味》三代女性共解心結展笑顏　超強卡司預告釋出網友秒飆淚

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)電影《孤味》 今(12)日公布正式預告，由陳淑芳、謝盈萱、 徐若瑄領銜主演，透過三代女性的故事， 希望觀眾看完後能更珍惜身旁的家人，有網友看完預告就飆淚了！電影將於11月6日全台上映。

「每個家，都有解不開 的結」- 《孤味》



電影劇照(圖/威視)

許承傑執導的電影《孤味》 獲選今年香港國際電影節開幕片，金馬獎特別貢獻獎的剪接大師廖慶松與演員徐若瑄合力監製，劇本是改編導演外婆的親身故事， 從小就和外婆非常親近的導演， 在得知外婆過世的噩耗後就決定拍攝一部關於她的故事， 而故事主軸圍繞在外公過世時， 外婆與外公的情人一起籌辦喪禮的這個特殊經歷。

許承傑表示《孤味》 多著墨在女性角色的心境，因此希望觀眾看完後， 更珍惜身旁的她們：「每一個女人，其實都有她們身為大姊、二姊， 或者是媽媽的另外一面！」

《孤味》今(12)日發布的正式預告中可見由謝盈萱、 徐若瑄、 孫可芳所飾演的三個女兒和母親陳淑芳各自複雜難解的母女心結， 以及對這位缺席的父親既愛又恨的內心糾結，還有丁寧飾演的蔡小姐 與母親陳淑芳之間的微妙的氛圍，文案上一句「每個家，都有解不開 的結」格外引發共鳴，該片的英文片名「Little Big Women」也讓人體悟到女性既渺小又偉大的堅韌情懷。



電影海報(圖/威視)

此外，除了早已曝光的金獎陣容之外， 今日也首度公開了包括陳姸霏、龍劭華、洪都拉斯、楊一展等超堅強卡司陣容， 尤其當特別演出的女神張鈞甯現身時，更讓一票網友驚呆留言：「天 啊，這卡司我跪了！」

預告最後當背景音樂傳來徐若瑄演唱的歌曲〈別人的〉時， 她溫柔嗓音搭配揪心畫面，更令觀眾難忍鼻酸，紛紛留言：「 看完預告就飆淚了，到時候進戲院肯定哭翻…」

《孤味》 飾演「外婆」這個靈魂人物的正是演藝經歷超過6 0年的「全民阿嬤」陳淑芳，早已身經百戰的她坦言， 女兒們名聲響亮讓她壓力很大，而最大挑戰就是導演一直逼她唱歌， 其中一場壽宴戲，要她當著上百人面前清唱，讓她驚恐直呼：「 太難聽害觀眾不想看怎麼辦？」



導演(左)與陳淑芳(圖/威視)

儘管如此，陳淑芳仍全力以赴活力也感染眾人， 讓劇組上下無不佩服，讓導演感動表示：「她就是這樣一個真誠又拼命的人。」謝盈萱也讚嘆道：「現場她年紀最大， 體力卻最好，我們這些年輕人都要檢討。」就連徐若瑄也欽佩地說：「 阿姨每天都活力充沛，希望我能活得像她，到七、 八十歲還可以帶給身邊的人歡樂！」

導演透露，籌備期時二女兒的角色演員遲遲未定， 當他與朋友喝酒閒聊時，朋友開玩笑說：「你找徐若瑄來演啊， 如果你找到她，我就給你五百萬！」導演當時僅一笑置之， 當作酒席間的玩笑話，沒想到Vivian看完劇本後非常喜歡， 大力讚賞：「導演非常了解女人，希望這個好電影給全世界看到！《 孤味》就是身邊最生活、寫實的題材！」不僅答應參演， 還主動希望擔任監製，讓導演不敢置信、直呼美夢成真， 也不忘對那位朋友笑喊：「你還欠我五百萬！」

《孤味》將於11月6日全台戲院上映，更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢

劇情介紹：林秀英（陳淑芳 飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華 飾）無聲無息地離家後，便靠著賣蝦捲， 獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳， 三個女兒更是成就非凡，大女兒阿青（謝盈萱 飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳 飾）則接手自己的餐廳事業。眼看就要苦盡甘來，秀英卻在70大壽 當天接到丈夫離世的噩耗， 在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時， 竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人， 令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟。



《孤味》正式預告(影/威視)



《孤味》花絮：故事源起篇(影/威視)