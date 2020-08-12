中共「空氣制裁」美方遭疑大內宣一環 小粉紅：終於與美國對等了！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國財政部8月7日宣佈制裁香港特首林鄭月娥等11名中港官員，中國為求反制，10日跟進宣佈制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士。然而雖然中方在「涉疆」「涉港」問題上接連祭出制裁，卻沒有公佈任何「制裁內容」，被外界認為是大內宣一環的「空氣制裁」。

《大紀元》報導，中國外交部發言人趙立堅8月10日宣佈制裁11名「涉港問題上表現惡劣」的11名美國人士，包括美國參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、杜美（Pat Toomey），以及眾議員史密斯（Chris Smith）。

其中盧比奧、克魯茲及史密斯皆是被「2次制裁」。

此外，美國國家民主基金會執行長葛胥曼（Carl Gershman）、民主黨國際事務協會會長米德偉（Derek Mitchell）、國際共和黨研究會會長垂寧（Daniel Twining）、「人權觀察」執行主任羅思（Kenneth Roth），以及「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Mike Abramowitz）也在被制裁之列。

中共將本次制裁視為「報復」美國先前制裁11名中港官員的行為，但仍然未公佈制裁的具體內容。

報導指出，學者戈壁東表示，美國針對中港官員的制裁，是基於美元的國際地位，其可操作性及執行性而定出的。而中共在這方面根本比不上。

不僅如此，美國之音的評論中提到，中共硬要拼出「11人制裁名單」的做法很幼稚，還必須重複使用部分美國參議院的名字才行，且沒有制裁內容，讓整起制裁看起來「很虛」。

傳媒人士張明道則表示，這些被制裁的美方人士在中國沒有資產、戶頭、房子或小三，實質上沒有任何意義，中共此舉也只是做給14億中國人看，讓「愛國小粉紅」覺得中國與美國對等了，就滿足了這樣。