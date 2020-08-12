【台灣立委涉收賄案】遭影射拿300萬給徐永明　林佳龍駁不實報導

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【台灣立委涉收賄案】疑行賄立委陳超明百萬元？李恆隆搖手回應 陳超明辦公室主任梁文一遭聲押

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有媒體今天(12日)報導，檢調偵辦現、卸任立委集體收賄案疑似爆出與NCC有關的案外案，交通部長林佳龍遭影射曾拿300萬現金給時代力量前主席徐永明。林佳龍今天駁斥不實傳聞，已由律師蒐集資訊並將捍衛清白。

台北地檢署偵辦多名現、卸任立委集體涉嫌收賄案持續調查中，《聯合報》今天報導指稱，調查局搜索徐永明住家時，意外在徐的保險箱找到新台幣300萬元現金，徐自稱錢是向一名重量級部會首長「借貸」而來；而媒體人周玉蔻上午在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中更指，這位重量級部會首長就是林佳龍。

超連結: 20200812《周玉蔻嗆新聞》專訪立法院副院長 蔡其昌

《周玉蔻嗆新聞》YOUTUBE截圖

圖為8/12《聯合報》頭版新聞 (台灣英文新聞翻攝)

中央社報導，林佳龍下午前往苗栗縣西湖渡假村出席「竹竹苗觀光圈產業交流座談會」，在會前接受媒體聯訪時，他再次表示「這是不實報導，且未提供任何消息來源，刻意影射令人遺憾」。

林佳龍說，關於相關案情及偵查內容他並不清楚，須由檢方說明及釐清，外界有些過度、錯誤的揣測或渲染，可能觸法，將進行了解，捍衛自己的權益與清白。至於是否提告，林佳龍回應，已由律師蒐集相關資訊。

林佳龍辦公室上午也透過臉書粉專發布聲明澄清: 相關報導為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林佳龍不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。