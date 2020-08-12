台灣每年逾500兒童罹癌　出現不明原因發燒、疼痛、停止生長等9大警訊快就醫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據統計，台灣18歲以下兒童癌症每年約有500名新發個案，不過兒童癌症的治癒率高，5年存活率近八成，醫師表示，兒童癌症有9大警訊，不明原因發燒、冒腫塊、疼痛、停止生長、貧血或出血等都，呼籲老師、家長若發現以上警訊，請盡速帶兒童就醫。
每年9月為「癌症兒童關懷月」，金絲帶(gold ribbon)在世界各處飄揚，，金絲帶象徵著癌童的生命如黃金般珍貴，也喻意癌童對抗癌症的勇氣與堅韌如同真金不畏火煉。
國民健康署與兒童癌症基金會於8月12日共同舉辦記者會，國健署王英偉署長與兒童癌症基金會林東燦董事長一同呼籲「癌症非傳染、兒癌治癒高、治療耐受佳、知九大警徵」四大要點，希望透過政府與民間團體一起響應，希望喚起民眾關注這群勇敢的孩子及對兒童癌症防治的重視。
依據國民健康署癌症登記資料庫統計，台灣18歲以下兒童癌症每年約有500名新發個案，常見之癌症有白血病、腦瘤、淋巴瘤、生殖細胞瘤等，5年存活率近八成，存活率比成人高。
兒童癌症基金會林東燦董事長表示，相較於成人癌症，兒童癌症的治癒率高，尤其是早期發現，早期治療者，而且兒童對於化學治療之耐受程度也較成人佳，因其尚於生長發育階段，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化學治療。加上各種支持療法的醫療進步，如止吐劑、血球生成劑(防止血球過低期間太長造成感染)及防止黏膜破損等護理上的照顧，連同預防細菌感染的抗生素，都有助於療程之進展。
國健署王英偉署長與兒童癌症基金會林東燦董事長呼籲照顧兒童的父母及師長，若孩子發生以下幾項徵狀，請盡速帶兒童就醫，早期發現，早期治療。
- 不明原因持續發燒：超過一星期不明原因的發燒。
- 貧血、出血症狀：臉色蒼白、瘀青、紅色出血點或黏膜出血症狀(如流鼻血、牙齦出血)
- 不明原因淋巴結腫大：發生在頸部、腋下、鼠膝部等淋巴結腫大，尤其超過2公分，觸摸固定不動，無壓痛，建議進一步檢查。
- 不明原因疼痛：不明原因疼痛，如頭痛、肢體痛(尤其下肢)、胸痛、腹痛等。
- 神經系統症狀：頭痛、嘔吐、複視、肢體無力、運動不能協調(寫字歪扭)、無法捧碗或用筷子，走路歪斜易跌倒等。
- 神經母細胞瘤特徵：2/3發生在腹部，有腹部腫大或腫脹情形。若癌細胞侵犯骨頭有骨頭疼痛，轉移至骨髓時，可能導致臉色蒼白，轉移至眼窩時，可能導致眼窩周圍瘀青（熊貓眼）。
- 視網膜母細胞瘤症狀：由眼底鏡檢查可及早發現，若腫瘤已大,瞳孔會出現白色反光且拍照後雙眼瞳孔反光不同。。
- 腫塊：不論身體或四肢，若有腫塊即需就醫，肝脾腫大或腹部腫瘤，洗澡時注意觸摸較易察覺。
- 生長發育改變：在不明原因下，該生長的年齡卻停止長高或體重減輕、食慾不振。