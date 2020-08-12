台灣每年逾500兒童罹癌　出現不明原因發燒、疼痛、停止生長等9大警訊快就醫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據統計，台灣18歲以下兒童癌症每年約有500名新發個案，不過兒童癌症的治癒率高，5年存活率近八成，醫師表示，兒童癌症有9大警訊，不明原因發燒、冒腫塊、疼痛、停止生長、貧血或出血等都，呼籲老師、家長若發現以上警訊，請盡速帶兒童就醫。

每年9月為「癌症兒童關懷月」，金絲帶(gold ribbon)在世界各處飄揚，，金絲帶象徵著癌童的生命如黃金般珍貴，也喻意癌童對抗癌症的勇氣與堅韌如同真金不畏火煉。

國民健康署與兒童癌症基金會於8月12日共同舉辦記者會，國健署王英偉署長與兒童癌症基金會林東燦董事長一同呼籲「癌症非傳染、兒癌治癒高、治療耐受佳、知九大警徵」四大要點，希望透過政府與民間團體一起響應，希望喚起民眾關注這群勇敢的孩子及對兒童癌症防治的重視。

依據國民健康署癌症登記資料庫統計，台灣18歲以下兒童癌症每年約有500名新發個案，常見之癌症有白血病、腦瘤、淋巴瘤、生殖細胞瘤等，5年存活率近八成，存活率比成人高。

兒童癌症基金會林東燦董事長表示，相較於成人癌症，兒童癌症的治癒率高，尤其是早期發現，早期治療者，而且兒童對於化學治療之耐受程度也較成人佳，因其尚於生長發育階段，細胞再生能力好，能夠承受較密集且高劑量的化學治療。加上各種支持療法的醫療進步，如止吐劑、血球生成劑(防止血球過低期間太長造成感染)及防止黏膜破損等護理上的照顧，連同預防細菌感染的抗生素，都有助於療程之進展。

國健署王英偉署長與兒童癌症基金會林東燦董事長呼籲照顧兒童的父母及師長，若孩子發生以下幾項徵狀，請盡速帶兒童就醫，早期發現，早期治療。