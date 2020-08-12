台灣墾丁珊瑚白化今夏最嚴重　潛水公司不歡迎擦防曬乳、化妝品遊客

墾丁和小琉球海底珊瑚白化程度嚴重，潛水公司不歡迎擦防曬乳、化妝品遊客下水(圖/台灣潛水) 墾丁和小琉球海底珊瑚白化程度嚴重，潛水公司不歡迎擦防曬乳、化妝品遊客下水(圖/台灣潛水)

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導)不忍美麗的珊瑚礁白化，墾丁知名的台灣潛水公司在官網上公告「不歡迎擦有害海洋防曬乳、化妝品的客人下水」，盼盡一己之力挽救海洋生態。

全球極端氣候致今夏持續飆高溫，墾丁沿海及小琉球已經出現大量珊瑚白化情況，引起學界及保育團體關切，台灣潛水示警不歡迎遊客擦防曬乳、化妝品下水，盼減少人為破壞。

《中央社》報導，台灣潛水創辦人陳琦恩表示，今年是13年來看到墾丁珊瑚最嚴重的一年，由於夏季持續高溫，至今沒有颱風，導致淺海水溫度一直維持在攝氏31度以上，除了墾丁珊瑚一片白化，小琉球珊瑚白化程度也很嚴重。

陳琦恩表示，氣候變遷造成的高溫是全球的大環境問題，不是單一個人能改變，人類能做的就是減少人為破壞。除了公告不歡迎遊客擦防曬乳、化妝品外，也將實施一週一天吃素、節能用電等，減少促成高溫因子。

《自由》指出，墾管處保育員表示，海水29度以上持續幾天就會造成珊瑚白化，今年水面均溫持續高達31度左右，水下10米深甚至還記錄過28度「高溫」，已經比1998年全球珊瑚大白化還要慘，如果溫度持續居高不下，較不耐熱的珊瑚一週內白化狀況將更慘烈甚至死亡。

近期在小琉球進行調查的國內珊瑚權、海生館研究員威樊同雲指出，目前只能希望海水升溫帶來「颱風」，為整個海域降溫救珊瑚，官方則應該從海域分區管理，減少人類干擾珊瑚生長區。

樊同雲說，近年墾丁及小琉球的受惠於冬天氣候溫和，珊瑚覆蓋率都有明顯提昇，小琉球潮池近期記錄到36度的超高溫，裡面部分珊瑚演化出耐熱體質，有利於培育耐熱珊瑚品種，有機會比墾丁核三廠出水口的耐熱品種還要耐高溫。