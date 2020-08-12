溜小孩！台灣故宮夏日藝術節系列多元活動　《飛船與海怪》戶外偶戲表演率先登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)故宮8月推出的「2020故宮夏日藝術節」，透過有趣多元 的展覽、活動、講座等課程， 將於8月 15日率先推出出《飛船與海怪》戶外偶戲表演。

遇過燦爛沁涼的夏夜故宮嗎?「2020故宮夏日藝術節」將在8月 15日及29日推出《飛船與海怪》戶外偶戲表演， 這是由無獨有偶工作室劇團打造的故宮限定版偶劇，院藏《 海怪圖記》中的奇異怪魚， 透過製偶師的巧手變身為立體的大型戲偶， 從故宮兒童學藝中心偷溜出來的海怪們。

在深海裡玩不夠， 決定到正館戶外平臺來場奇幻華麗的聚會，遠道而來的神祕飛船， 又會帶來什麼驚喜呢？配合這場奇幻表演， 這兩日故宮還會特別延長兒童學藝中心、博物館商店開放時間至晚間 6時30分，而表演結束後亦有驚喜互動拍照時間，留下難忘的故宮夏夜回憶。

除了戶外的精采表演，故宮夏季新展更是令人眼睛一亮，甫於7月3 1日上檔的「士拿乎－清宮鼻煙壺的時尚風潮特展」， 將清代微型工藝集錦於方寸小瓶之間，讓民眾盡覽各種造形多變、 絢彩華美的鼻煙壺，開展之初即在網路上引起網友熱烈討論。 故宮特別為該展拍攝宣傳廣告， 五位當代潮男潮女與鼻煙壺映照相對，顯現無論年代相隔如何遙遠， 時尚元素仍然如此相近。廣告影片以新潮運鏡、輕快風格， 吸引觀眾前來一觀清宮鼻煙壺的時尚風潮。