台灣移民署結合社政單位 共創新住民美好家園

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署雲林縣服務站昨(11)日舉辦家庭教育暨法令宣導課程，結合雲林縣警察局、消防局及衛生所毒品危害防制中心等相關單位，為剛入境的新住民們提供在臺居停留法規、人身安全及衛教觀念，幫助他們能夠更快適應臺灣的社會文化並享受安全、快樂的生活。

課程內容非常多元實用，對於甫入境臺灣展開新生活的新住民來說助益很大。雲林縣服務站除提醒新住民們居留期限到期前務必辦理延期居留外，也提供後續辦理歸化或永久居留所需的送件須知。

同時為了傳達正確的家庭觀念，雲林縣警察局斗六分局特別介紹了何謂「家庭暴力」、「性騷擾」及「性暴力」，並提醒新住民遇到類似的情況，請主動撥打110或是113報案。

此外，消防局以及毒品危害防制中心也特別向新住民們宣導正確的居家安全措施以及防範各類新興毒品，避免新住民們因語言不通或是文化差異而誤入陷阱。

當天參與的新住民小阮表示，來上課後才知道家中的窗戶需隨時保持通風，尤其是冬天，不然很有可能會一氧化碳中毒。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，新住民結婚來臺後，常因語言、文化等差異造成適應上的困難。為了關懷新住民並加速他們展開在臺灣的新生活，服務站透過公部門的合作，帶給新住民更多的法令觀念以及提供可利用的社會福利資源。