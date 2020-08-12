融合太魯閣峽谷地景生態與歷史 台灣內政部：歡迎預約走訪山月吊橋

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）太魯閣峽谷中最長的鐵線橋「山月吊橋」，歷時2年9月餘的時間，克服峽谷天險，今(12)日舉行啟用典禮，內政部次長邱昌嶽表示，全區符合人本無障礙環境，是適合全家安心旅遊的國旅新景點，營運初期採線上預約，每日開放800人入場，歡迎民眾來太魯閣走走。

內政部表示，太魯閣峽谷於2019年吸引約482萬遊客到訪，「山月吊橋」啟用後，可將部分峽谷中的遊客分散到腹地廣大、資源豐厚的布洛灣遊憩區及「山月吊橋」上賞景，達到離災減災的目的，提升遊憩安全。

「山月吊橋」最早建於日治時期， 是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，該橋橫跨太魯閣國家公園立霧溪，長196公尺，寬2.5 公尺，距離溪谷153公尺，橋塔設計成「月」字形， 與周圍群山相呼應，吊橋南岸和北岸都設有觀景平台， 可將燕子口峽谷、 布洛灣台地與立霧溪在群山中蜿蜒東流等美景盡收眼底， 全區符合人本無障礙環境，輪椅和嬰兒車都可以暢行無阻， 是適合全家人欣賞壯麗峽谷的景觀步道。

內政部表示，除了山月吊橋之外，附近還有燕子口、九曲洞、砂卡礑步道、長春祠、白楊步道、匯德步道等熱門景點，太管處針對上述景點的遊客量，在太魯閣國家公園官網以紅、黃、綠燈顯示，方便遊客避開人潮過多的景點。

另外，為鼓勵國人至國家公園旅遊及消費，國家公園發行新版《遇見˙最好的季節-台灣國家公園微旅行護照》，和園區內外各類業者合作，推出「持護照･享優惠」活動。

「山月吊橋」營運初期，採取網路預約解說方式，由專業解說員為遊客深入解說太魯閣峽谷地景生態與吊橋歷史，每日9:00、11:00、13:30及15:30共4場，每場200人、45分鐘，7日前開放網路預約，歡迎民眾至太魯閣國家公園網站預約。

山月吊橋啟用典禮。(照片由內政部營建署提供)