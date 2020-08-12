〈時評〉康友-KY嚴重破壞股市信用 主管機關應即嚴辦

股市最近爆發上市公司康友-KY(6452)董事長黃文烈、總經理章永鑫、財務長蔡曉梅等人，全部人間蒸發，不見蹤影，現在連簽證會計師都落跑，整個公司主管都鬧空城，全案荒唐至極，嚴重破壞台灣資本市場信用及形象，侵害投資人權益，主管機關金管會及司法單位應該立即嚴查究辦，維護市場秩序。

康友-KY多年來一直是集中交易市場生技股王，108年每股獲利(eps)9.46元，股利是現金、股票各2元，107年eps14.29元，股利現金3.2元，股票2.821元，106年eps12.71元，股利現金8元，以這樣的業績表現，當然獲得投資人的肯定，而且其財務報表相當健全，資本額10.01億元，營業毛利率39.53%，每股淨值高達76.28元，資產總額10億2625萬餘元，負債2億3792萬餘元，未分配盈餘加資本公積達76億5073萬元，現金流量表上還有30多億元的現金，這樣的條件，難怪連證券分析師都會推薦投資人長期持有。

如今竟然爆發全公司負責人、高階主管全部人間蒸發，當然令人質疑幕後問題嚴重，康友-KY今(12）天吞下第4根跌停，股價剩下77.4元，高掛1萬3千張賣不掉，嚴重傷害證券市場信用及康友-KY股東權益，投資人欲哭無淚。

其實康友-KY在2018年就曾經炒股登上生技股王寶座，歷史天價是538元，然因黃文烈大量賣股，造成股價暴跌，連吞14根跌停，至125元為止，當時引起股市極大的震撼，但是主管機關金管會及台灣證券交易所並未警覺注意。如今爆發如此重大弊案，對於成立已經60年的台灣證券市場，衝擊相當嚴重。

令人質疑的是康友-KY長期以來的簽證會計師是如何查帳的？難道不做實地查核？不查閲會計表冊及資產保存情況？不核對公司定存單或現金保存情況？還是只是閉上眼睛胡亂簽章了事？如此會計品質，簡直不可思議，台灣會計制度因此蕩然無存，不再被投資人及國內外商界認同，其傷害之嚴重，令人痛心疾首。

至於康友-KY的獨立董事，完全没有發揮制度設計應有的功能，既沒有預警公司的危機，也沒有糾正高階主管及負責人行為的不當，所司何事？金管會應該嚴格究責。至於公司的內控、內稽制度形同虛設，審計委員會難道從不審查公司財務會計？一連串的制度失靈，正是造成今天公司如此嚴重弊端的原因。而台灣證券交易所對於上市公司的查核及管理，虛應故事，可見一斑。

據了解，目前康友-KY的30億元現金都留在中國，銀行借款15億元都留給台灣銀行界，真是典型的債留台灣，錢進中國，令人痛心失望。外傳董事長黃文烈在中國有訟案，金額高達8千萬人民幣，起因是替6家公司做借款保證人，而被列為訴訟被告，至於是否另有隱情，待司法機關查辦後，才能水落石出。

康友-KY案對台灣資本巿場傷害極深，過去國際人士常批評中國會計制度不健全、做假帳、舞弊等情事，如今竟然同樣發生在台灣，外資信評機構對本案一定會列為台灣資本市場嚴重缺失及弊案，衝擊股市信用及形象，也影響外資對台灣股市的印象及投資決策。

面對如此嚴重的弊案，金管會、台灣證券交易所、投資人保護中心，乃至司法檢調單位，應該儘速嚴查究辦，絕不容許延宕觀望，儘速給全國投資人合理的交待，並將違法人員，嚴加究責，俾能亡羊補牢，彌補股市失去的信用及投資人的信心。