美國要求香港產品改標「中國製造」　港府抗議「會帶來混亂」

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）根據美國政府週二（11）發布的通知，由香港出口至美國的商品自今年9月25日起必須貼上中國製造（Made in China）的標籤。

此舉是針對中國在香港實施香港版《國安法》及美國因應該法的施行決定終止香港的特殊地位後所做的措施，勢必加劇美中因貿易戰與處理新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而升高的雙邊緊張局勢。

路透社報導，美國的新措施要求在「公告發布45天後」，也就是9月25日起，香港輸美產品標誌產地為中國，不得再使用「香港製造」，香港企業生產的產品也將面臨與中國產品一樣的關稅。

這樣的規定也再次確認日前美國政府所稱「香港已不再擁有充分自治權，足以享有不同於中國的待遇」的宣言。

香港政府則在昨日表達「強烈反對」，並稱美國政府的做法不符合世貿規定恐「會帶來混亂」。

港府透過聲明表示，新規定源於美國7月14日發出的總統行政命令，反映美國無視香港作為世界貿易組織（World Trade Organization）單獨成員的地位，「有關規定除了可能不符合世貿規定，也無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。」

港府進一步指出，香港在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，並獲世貿等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷，「特區政府正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解和釐清，以決定進一步的行動。」

港府並表示，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。