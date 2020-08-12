瓏山林台北中和飯店「瀚宇月華」月餅禮盒　經典滋味共享真摯情、佳節贈禮月圓人團圓

月到中秋明、千里共嬋娟，中秋節即將到來，瓏山林台北中和飯店即日起推出「瀚宇月華」月餅禮盒，每盒售價$950元(含稅)，9月1日前預訂並全額預付，再享「買十贈二」早鳥優惠。「瀚宇月華」月餅禮盒從浩瀚無垠的宇宙視角發想，外盒包裝以銀河系中最獨特無二的星球—地球與環繞相伴的月亮作為視覺設計，內含四款結合經典口味與創新滋味的月餅和台灣嚴選黑豆茶，展現典雅沉穩的祝福，將成為今年中秋最具代表性的伴手禮品，讓人在動人月夜中，共享真摯心意。

以宇宙視角發想，跨越銀河的思念與月亮永恆相伴的外盒設計意象，象徵相聚團圓的冀望

「瀚宇月華」月餅禮盒設計延續2019品牌自立精神與創新設計理念，從宇宙視角出發、相繫共伴的地球與月亮為元素，用色上有別傳統中式節慶紅、金色系，以帶灰調的湖綠作主色，呈現浩瀚無垠的宇宙背景，提袋、外盒與內盒上共伴相繫的抽象地球與月亮，象徵跨越銀河的思念與永恆的相伴，呈現中秋相聚團圓的意涵。對2020年因疫情影響，迫使國與國間封境，因而分離的親人好友，瓏山林台北中和飯店「瀚宇月華」月餅禮盒，寄託了跨越銀河的思念與團圓相聚的冀望，是中秋贈禮最佳選擇。

經典滋味、健康概念的廣式月餅，搭配嚴選台灣黑豆茶，交織健康美味的真摯情意

瓏山林台北中和飯店「瀚宇月華」月餅禮盒，以重現中秋經典、融合現代人追求健康的概念規劃，包含了四款廣式月餅—核桃棗泥蛋黃、廣式蓮蓉、桂圓紅棗與紅火龍果與嚴選台灣黑豆茶。香濃細勻、爽口脆甜的核桃棗泥蛋黃口味，是中秋經典傳統滋味；清甜鬆軟、淡雅綿細的廣式蓮蓉，最適合賞月相伴、品茗佐食；香氣四溢、內餡獨特的桂圓紅棗，溫補養身、符合健康概念；果香豐富、口齒留香的紅火龍果口味，一口咬下可以吃到豐富果粒，清爽宜人。搭配香醇順口、甘甜溫潤的嚴選台灣黑豆茶，不含咖啡因、養身健康的好滋味，最適合闔家團圓相聚、遙望明月時享用。

瓏山林台北中和飯店2020年「瀚宇月華」月餅禮盒每盒售價NT$950元（含稅），8月10日起開放預購，9月1日起可開始提貨贈禮。9月1日前預訂並全額預付，再享「買十盒贈兩盒」早鳥優惠，數量有限、售完為止。預訂及更多詳情可洽訂購專線: 02-2221-5658 分機2702 / 2703 / 2710