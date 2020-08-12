不塑新生活 台灣環保署與民間業者攜手開發「奉茶APP」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）為響應台灣本土好客的奉茶文化，減少塑膠瓶子對環境的衝擊，行政院環境保護署為鼓勵民眾自備容器，並到鄰近的飲水機裝水，由民間團隊CircuPlus所開發「奉茶APP」，今(12)日首度亮相，同時啟用環保署在1樓大門口的「奉茶站」，該署呼籲其他政府機關、公營機構以及公益團體，一起加入「奉茶行動」。

環保署副署長蔡鴻德表示，台灣光是瓶裝水，不含其他飲品，每年有10億瓶被生產，排列長度等同於環繞地球5.7圈。生產塑膠瓶除了要耗費大量原油、水等地球資源， 還會造成空氣污染、水污染及溫室氣體排放。他舉例，以40萬人口來響應這個行動計算，每月到附近的奉水站裝2次水，就可每年減少使用1%的瓶裝水，等同為台灣增加2.3座大安森林公園的碳吸附量。

對於奉水站的水質如何讓民眾安心飲用，環保署副署長蔡鴻德表示，水質的部分會由自來水公司從源頭檢測。這個平台提供「奉茶站」的數量與地點，若水質出現異常時，民眾可透過該平台的功能，回應奉茶站飲水狀態，公家機關在接獲訊息後會馬上排除或是下架該奉水站的資訊，提高效率。

照片右起：環保署副署長蔡鴻德、CircuPlus執行長黃暐程。(照片由Taiwan News拍攝)

環保署水保處科長周國鼎表示，奉茶APP內的奉茶站所提供的飲水不僅皆為免費，民眾偶爾還會有意外的驚喜，因為部分奉茶站會提供桂圓紅棗茶、仙草茶等飲品，但這些特殊飲品的資訊並未加註在裡面，這些彩蛋就等待使用者不期而遇的去發現。

周國鼎說，推動奉茶行動可達成聯合國永續發展目標17項中的8項目標，這是對聯合國的一個貢獻，同時可以接軌國際。今天，環保署在1樓大門口設置全天候的「奉茶站」，希望可以拋磚引玉，鼓勵其他政府部門一起加入奉茶行動的行列。

CircuPlus執行長黃暐程分享在開發整個APP的過程，他們是如何讓供水者與找水者，二邊的需求可以同步前進。他舉例，比方說，一個使用者打開這個APP卻發現最近的奉茶站在2公里之外，相信大家這時寧願選擇到最近的便利商店買水。所以他們團隊才會想透過群眾智慧，讓大家可以一起來增加水站資訊，把常去的奉水站透過APP分享出來。

「奉茶APP」已提供全台灣超過6,000站免費奉茶站的資訊，且持續增加中，今年底奉茶站站數的目標為超過全台4大超商的總數，截至2020年5月已有11,509站，要讓使用者免費喝水如同到超商買水一樣方便。環保署表示，民眾在使用「奉茶APP」，有機會獲得「綠點」及「永續點數」，詳情請上奉茶行動：最帥氣的喝水方式臉書。

奉茶APP。(照片來源：Taiwan News 翻攝)