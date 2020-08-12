【台灣立委涉收賄案】疑行賄立委陳超明百萬元？李恆隆搖手回應　陳超明辦公室主任梁文一遭聲押　

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地檢署偵辦立委涉收賄案，日前諭令立委陳超明辦公室主任梁文一以新台幣10萬元交保，經追查發現梁文一疑有勾串之虞，昨天再度約談梁男到案，今天(12日) 向法院聲請羈押禁見。

梁文一在首波約談行動後，獲檢察官諭令以10萬元交保；陳超明則否認犯行，辯稱都是梁文一所為。

檢察官連日過濾扣案證物、比對相關人等筆錄，並密集提訊涉嫌居間行賄的郭克銘後，認為梁文一犯罪嫌疑重大，且有羈押的必要，昨天約談梁文一後，今天凌晨聲請羈押禁見。

截至8/12為止，涉案人員遭羈押者共10人

■無黨籍立委趙正宇 (涉嫌收受殯葬業者賄賂，原交保改羈押)。

■趙正宇辦公室主任林家騏。

■國民黨立委廖國棟(涉收賄800萬)。

■廖國棟辦公室主任丁復華。

■民進黨立委蘇震清(6年涉收賄2千萬) 。

■蘇震清辦公室主任余學洋。

■國民黨立委陳超明(涉收賄600萬)。

■陳超明辦公室主任梁文一 (疑有勾串之虞)。

■前太流公司負責人李恆隆(涉嫌行賄)。

■是知管理顧問公司總經理郭克銘(政治公關白手套)。

截至8/8為止，涉案人員交保者包括

■ 前立委徐永明(涉嫌收賄200萬元以召開公聽會)80萬元交保。

■ 前立委陳唐山50萬元交保

■展雲企業董事長鍾克信100萬元交保

■寶塚公司負責人陳明瀚30萬元交保

■陽明山國家公園管理處處長劉培東5萬元交保。

此外，承辦檢察官今(8/12) 上午也提訊在押的前太流公司負責人李恆隆，進一步釐清案情。

中央社報導，媒體高聲詢問是否拿新台幣100萬元給立委陳超明的人時，李恆隆搖手回應。

檢調懷疑，陳超明與李恆隆間疑有100萬元資金往來，但陳超明否認收賄，對於檢調指控的涉嫌犯罪內容，多聲稱不知情，表示都是辦公室主任梁文一所為。

北檢繼昨天(11日) 提訊涉嫌居間行賄的郭克銘，今天則提訊李恆隆，持續釐清案情細節。

當媒體詢問「董事長有沒有拿100萬元給陳超明的人？」遭上銬的李恆隆隨即搖搖手回應，隨後被帶進候訊室，等候接受檢察官訊問。

前情提要

【背景說明】SOGO經營權之爭與立委涉收賄案

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年起，透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地檢署7月31日指揮調查局兵分65路搜索，並約談63人到案，訊後聲押李恆隆、郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明等人獲准。

SOGO經營權之爭纏訟10餘年~~大事記

檢調7/31罕見大動作搜索朝野立委辦公室引發軒然大波，公司法修訂牽扯經營權之爭與立委收賄疑雲，讓這起爭訟10餘年的司法舊案，再度浮上檯面。

◆1987年(民國76年)，太平洋建設公司與日本崇光株式會社籌設的太平洋崇光百貨，11月11日於台北市忠孝東路四段開設第1家SOGO百貨。坐落在台北東區黃金地段，加上捷運開通後帶來人潮，每年營業額突破新台幣400億元。

◆2001年( 民國90年) 納莉颱風造成台北市淹水，連帶讓SOGO百貨暫停營業影響到母公司太設集團，此外，營建原物料飛漲，承攬公共建設的太設集團面臨龐大財務壓力，陷入兩頭燒局面。

當時太設集團總裁章民強決定，從集團切割出資本額1000萬元的太平洋流通投資公司（太流），以太流控股SOGO百貨，太百與章家各持有太流4成、6成股權，章家再將股權信託登記給李恆隆，不料此舉卻埋下日後爭奪SOGO經營權戰火。

◆2002年太流啟動增資，遠東集團董事長徐旭東大手筆投資40億元順勢入主，也因為徐旭東大軍壓陣稀釋李恆隆持股，讓李從原先的60%降至1%以下，李憤而將砲火轉向徐，並提告遠東入主SOGO的過程違法、詐欺、偽造文書等。

◆2010年(民國99年) ，經濟部依法院判決撤銷太流公司6次變更登記，將太流增資後的資本額40億1000萬元，打回原始資本額1000萬元，遠東集團對SOGO持股瞬間歸零，失去經營權，遠東集團提起行政訴訟。

◆這起行政訴訟歷經3年，最高行政法院於2013年(民國102年)判決經濟部敗訴，恢復太流40億元增資登記。

由於SOGO經營權爭議暴露公司法不完備，於是經濟部啟動修訂公司法第9條，明定公司設立或其他登記事項有違反刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷，俗稱「SOGO條款」。

◆2019年，李恆隆將太流股東權利轉移給新加坡麵包物語（Bread Talk）集團主席郭明忠，郭明忠成立天義公司，要求經濟部撤銷2002年太流違法增資登記。