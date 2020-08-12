【中國武漢肺炎】染疫數破兩千萬！ 你不可不知的四大全球疫情現況

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）七月底世界各地出現第二波疫情爆發潮，然而許多地區的確診數量逐漸受到控制，可謂變化無常。全球疫情發展狀況究竟為何？以下四點值得社會持續關注。

1. 全球染疫數突破2,000萬

根據中央社，武漢肺炎延燒至今，全球染疫數近半年的時間才達到1000萬例，卻於43天後累計突破2,000萬例，顯示7月底開始各國出現第二波疫情。

此外，專家認為，有些國家無法進行普篩，因此該數據被低估的可能性很高。根據路透社的計算，美國、巴西和印度三國的確診數就佔了全球一半以上的比例，且疫情還在惡化中。

2. 澳洲的疫情正在趨緩

澳洲於7月9日第二波疫情爆發後再度封鎖墨爾本，總染疫數至今約2萬1,000人，死亡人數為314人。然而8月11日，墨爾本人口第二多的維多莉亞州的確診人數已漸趨緩，減少到近兩週來的新低，帶給社會回歸穩定的希望。

維多莉亞州7月27日時的單日確診數曾一度達532例，之後一度在400例至500例間徘徊。不過自7月底至8月中旬，單日染疫數已降至300例上下，澳洲政府也表示嚴格的封鎖措施持續執行中，且此狀態將會維持到9月。

3. 美國單週死亡人數下降

美國上週的死亡人數在連續成長四週後終於下降，根據路透社與政府的資料，美國上週約有7,200人死於肺炎，已比前一週降低26%。此外，新增確診數也在連三週上升後首度減少，儘管其仍佔全球總數的四分之一。美國上週染疫數減弱的現象主要見於幾個疫情熱點，例如亞利桑那州，其新增確診數和上週相比已減少48%。

4. 疫苗研發已來到人體臨床試驗

根據中央社，全球目前至少有4項武漢肺炎疫苗計畫有所成果，美國生技公司莫德納(Moderna)於7月下旬宣布，將對3萬人展開臨床試驗，完成疫苗核准的最後一個步驟，預計於今年年底前推出。俄羅斯總統蒲亭也於11日宣布，俄國已研發出第一支能讓接種者對2019病毒「持續免疫」的疫苗，將於9月量產，不過世界衛生組織仍在討論其疫苗資格的預審。路透社也報導，根據世界衛生組織（WHO）數據，全球已有150多支疫苗正在研發測試，其中25支候選疫苗進入人體臨床試驗。