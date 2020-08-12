「高鐵x卡娜赫拉彩繪列車」9/8 說掰掰　第二波聯名商品搶先熱賣中

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國旅正夯，P助與粉紅兔兔也再度搭上高鐵陪大家一起暢遊台灣！台灣高鐵公司推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，無論您是鐵道迷或卡娜赫拉迷，快手刀搶購，限量「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，絕對不容錯過！

高鐵表示，自2019年11月與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出聯名商品，首波甫上市兩個月，銷售即達全年業績的40%，熱銷程度遠超預期！其中，以聯名迴力車四輛組最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7,000組的銷售佳績。

高鐵評估，隨著疫情趨緩，旅客逐漸走出戶外、享受「防疫新生活」，相信第二波聯名新品的魅力配合目前正夯的國旅，定能再度創造熱銷佳績。

高鐵表示，第二波聯名新品包含：保溫保冷袋、野餐墊與ID卡套等9項超萌實用商品，為了方便民眾購買，除了在高鐵列車、車站便利商店及自動販賣機可買到，更同步透過momo購物網、PChome 24h購物網以及台北101觀景台販售。詳細商品資訊請參閱高鐵官網。

高鐵提醒，販售商品因應通路特色，供應品項有所不同，建議旅客購買前可以先上台灣高鐵企業網站紀念商品專區查詢。

另外，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」自2019年11月上路以來，吸引無數鐵道迷及卡娜赫拉迷追蹤搭乘，但因列車例行性檢修，彩繪列車將於2020年9月8日後全面卸下彩繪塗裝，歡迎旅客把握最後機會，留下和P助與粉紅兔兔一同「搭高鐵・遊台灣」的美好回憶！