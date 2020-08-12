美國衛生部長台大演講　左讚台灣防疫成就、右批中國隱匿疫情

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國衛生部長阿札爾昨 （11）日在台灣大學公衛學院演講，他除了讚揚台灣在對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的成就外，也火力全開大肆批評中國隱匿疫情資訊，以及世界衛生組織（WHO）遭受北京關說及壓力而將台灣排除在外。

阿札爾（Alex Azar）與訪團週二接受副總統賴清德午宴後，在台灣大學公衛學院發表演講，並由前副總統陳建仁擔任引言。

阿札爾表示，台灣在對抗武漢肺炎方面的成功是有目共睹的，而有鑑於台灣在獲得國際認可上面臨諸多挑戰，台灣能達成這番成就尤其令人刮目相看。

阿札爾指出，台灣以開放、透明與相互合作的模式來對抗疫情，與病毒起源國形成鮮明的對比，然而政治霸凌卻使得台灣無法充分分享其成功經驗，也無法與他國建立關係，以協助讓所有人變得更加健康、更富裕、更安全。

阿札爾接著大肆批評中國隱匿疫情，使得武漢肺炎形成全球大流行，「中華人民共和國本來有機會可以向全球示警，並與國際社會共同對抗病毒，但他們卻選擇不這麼做，而這項選擇所造成的後果與代價則是日益嚴重。」

阿札爾認為如果同樣的疫情是出現在台灣或美國這樣的地方，它可能早就被遏止了，並且也已迅速通報給公衛主管機關，再由主管機關分享資訊給公衛專家和一般民眾，「中國的表現卻是反對資訊分享，要求示警的醫生噤聲，因此削弱了國際社會的應對能力。」

阿札爾接著批評世衛組織連續四年拒絕讓台灣以觀察員身份參與世衛大會（World Health Assembly），即使是在全球疫情大流行、許多生命危在旦夕之際，台灣也未受邀出席。

阿札爾指出，「中國對世衛組織的做法，和其對其他國際組織的態度一致。中國的影響力遠遠超過他們對這個公衛機構的付出—中國運用其影響力並不是為了促進公衛目標的進展，而是為了滿足自身狹隘的政治利益。」

阿札爾也指控中國持續遊說，反對世衛組織展開其迫切需要且能讓它更具成效的調查和改革。

阿札爾表示，在過去的20年中，世界已經經歷了兩次起源於中國的嚴重病毒，也就是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）和武漢肺炎；他強調，問題不在於病毒來自哪個國家，問題在於那個國家的應對方式，「衛生方面，國際社會的期望則是非常淺顯易懂：沒有透明度，就無法取得任何進展。」

前副總統陳建仁（左）替美國衛生部長阿札爾的演講引言（照片來源：台灣英文新聞）