簡又新專欄 – 國際航空業的永續發展

企業社會責任或企業永續議題逐漸受到全球航空業重視，其中業者最關注的便是排碳議題。2015年12月12日聯合國氣候峰會雖通過《巴黎協定》，航運業與海運業並不列於受約束產業中。對多數產業而言，排碳量是以國家領土範圍來做計算。由於航運業與海運業跨領空、海域屬性，排放多發生於國境之外，實難歸屬排放責任。

從2009年起，航空業開始注意碳排放議題。航空業排碳量占全球排放量2%。全球經濟越蓬勃發展，搭飛機的人就會愈多，行業碳排量便跟著提高。為達減碳目標，全球航空業正加快腳步研發電動客機或生質能解決辦法。與其他產業相較，航空業仍大幅落後，隨著各國對於氣候與環境變遷法規日益嚴苛，航空業正面臨嚴苛的挑戰。為此，航空業與相關國際組織訂下3個減碳期程：第一階段從2010到2020年，10年內每年平均需提升1.5%燃油效能。第二階段則是2020年達零碳排成長。第三階段則需於2050年減碳達至2005年碳排水準。

為了達成減碳，除了堅定的承諾外，更需要合作與溝通協調。最直接的方式就是借助科技創新解決問題，對飛機的設計與外形進行結構性變革。其次則是協調出短期策略需求，證明減少碳排放的承諾與努力。國際航空業(CORSIA)訂定詳細規則，並委請第三方驗證機構查驗，充分展現減碳決心。2020年1月台灣與國際航空運輸協會(IATA)合作，透過4天課程傳遞監管規章、搭建公私營夥伴關係機會與鼓勵研發投資，亦期盼協調出一致的因應策略。

氣候變遷情況劇烈，減碳問題迫在眉睫。航空業者陸續更換高效能或是高科技飛機，企圖減少對化石燃料的依賴。航空業碳排放議題之所以備受注目，全因相關產業提供了超過6千5百萬個工作機會，行業生產總值將排名世界第20大經濟體，加上競爭與規範比其他行業高出許多，減碳問題更為複雜。即便如此，解決航空業減碳問題仍符合每個人的利益。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出