台灣首部iPhone電影《怪胎》：限制都是因為我愛你？戀愛關係「承諾」及「同理心」大哉問

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)奇幻愛情片《怪胎》為廖明毅首部使用iPhone拍攝而成長片，出乎意料的結局引起高度討論，票房於今(11)日勇奪北市冠軍，導演表示，該片是「巧克力糖衣藏威士忌，用愛情喜劇『勾引』觀眾喜好」。

「觀影過程中，應該都會看到你自己或另一半。」－廖明毅



電影劇照(圖/牽猴子整合行銷股份有限公司)

電影《怪胎》為導演廖明毅首部長片，由謝欣穎及林柏宏領銜主演的奇幻愛情故事，耗費2000萬台幣預算，僅32天使用iPhone XS Max拍攝而成，上映短短四天至今(11)日就以700萬元票房勇奪台北市票房冠軍，更入選義大利烏地內遠東影展、韓國富川國際奇幻影展、加拿大奇幻電影節等國際影展，也會在香港及新馬等地上映。

廖明毅曾為電影《六弄咖啡館》及《那些年，我們一起追的女孩》執行導演，但對他而言那時候的腳色比較像個「保母」，現在這部作品不假手他人都親力親為。

廖明毅透露，本片使用iPhone拍攝是想探討「什麼是電影？」，因而選擇一個離拍電影最遠的器材，透過電影器材的改變在解決什麼是電影最根本的疑問。而演員剛開始蠻不習慣被iphone拍，但到後來投入感卻變高。

「回想熱戀時愛的是對方的所有，為什麼關係到後來卻變調？」－廖明毅



電影劇照(圖/牽猴子整合行銷股份有限公司)

「在愛情的世界裡，我們是彼此的怪胎」電影《怪胎》這樣介紹自己，從一對患有嚴重強迫症的情侶在茫茫人海中相遇相戀為出發點，電影一開始看似搞笑甜蜜但結局卻轉喜為悲，引起觀眾極高的討論度，很多人表示因為這結局想要二刷，出乎導演廖明毅意料感到很「不可思議」！

廖明毅形容《怪胎》是「巧克力糖衣偷藏威士忌，吃到後來變為苦澀，用愛情喜劇『勾引』觀眾喜好，但之後卻慢慢浮現愛情的黑暗面」，包裹在這七彩糖衣之下的《怪胎》，真正想探討的是在戀愛關係中最常遇見的問題：承諾及換位思考。

廖明毅說，承諾是在戀愛關係中常會出現的，當承諾了就會逐漸消失，因為關係隨時會改變，久了之後愛情不一定會存在；此外，戀愛中的情侶容易限制對方，但如果有一天換成對方後，會發現自己根本做不到，卻以「我是為你好」而給限制，雙方應該客觀的換位思考，因為一段長久關係中應該是包容而不是要求。

值得一提的是，電影的表現手法很特別，畫面為正方形也是特別設計過，廖明毅表示，由於本片在講強迫症，所以給觀眾看的視角選擇正方形構圖，能了解強迫症被限制侷限的感覺，但當之後畫面打開時，就會有種解放的感覺。

最後，廖明毅觀察台灣市場說道，台灣電影太雷同，看什麼賣座就跟風拍，但他卻反其道而行，市場沒有什麼就拍什麼，也歸功於台灣市場相較他國更自由，他預期未來甚至可能會有超越道德界線的作品出現，下一步拍攝計畫將改編藤井樹小說，以私刑正義為題的犯罪喜劇。



《怪胎》預告(影/Youtube)