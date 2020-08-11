台灣金鐘獎揭曉頒獎典禮、星光大道主持人　主視覺「對手」概念取「55」對稱圖像

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)第55屆金鐘獎今 (11)日公布今年典禮及星光大道主持人，9/19為廣播金鐘頒獎典禮，9/26則為電視金鐘頒獎典禮，將於國父紀念館舉行。

第55屆金鐘獎由主辦單位三立電視台今 (11)日公布今年廣播金鐘典禮主持人創新搭檔，由廣播人吳瑪麗與網路KOL視網膜攜手主持，電視金鐘今年將不同於以往，由三組藝人分別擔任三段主持工作，星光大道則由去年表現可圈可點零負評的黃豪平搭檔大霈聯手主持。

主辦單位也揭曉第55金鐘獎主視覺海報曝光，今年以「對手」為主題，去年「54金鐘」動畫讓國際都驚艷，今年主視覺由獲獎甚多的「提摩西影像」繼續擔任，更找來設計新秀「0.00 Design」操刀主視覺平面設計。

設計團隊表示，第55屆金鐘獎取「55」的對稱圖像，加上雙手掌握未來的信念，以「對手」為符意，意指廣播人電視人這一年來，在對的方向上、鎖定對象、徒手或合作地，展現其積極不讓、捨我其誰的自信。

2020金鐘獎首創雙主視覺設計，突破歷屆兩場典禮都用相同的視覺呈現。表示從廣播到電視，詮釋從對手彼此間的較勁到撕殺對決－ 完美呈現雙主視覺的生動演出。典禮上將運用各種「手」再做活潑動感、充滿各種創意想像的延伸設計，讓金鐘典禮呈現不一樣的視覺效果。



第55金鐘獎主視覺海報(圖/主辦單位)



第55金鐘獎主視覺海報(圖/主辦單位)

即將出任星光大道主持人的黃豪平去年主持星光零負評, 這次再度接手，黃豪平很有自信的說這次也要一樣做到讓大家滿意，不然就是退步，他與大霈已經開始私下約出來聊了，之前跟瑪麗是一直在節目上一起合作因此不怕不熟，所以他們接下來會密切接觸，笑說如果運氣好就順便在紅毯上宣布其他喜訊。

大霈為了主持呈現專業，平常出外景回房間之後就是拿起平板看台灣的戲劇，很期待入圍名單出爐，因為自己內心已經有自己的一些名單了，最後她還強調兩個人站在一起調性相同是非常重要的，她很願意為了豪平調整自己，這次如果穿帥氣又特別設計過的運動鞋也不是不可能，最後她開玩笑說：「還是讓豪平穿高跟鞋？」

頒獎典禮將於國父紀念館舉行，9/19為廣播金鐘頒獎典禮，9/26則為電視金鐘頒獎典禮。主辦單位三立電視台公布今年廣播金鐘典禮主持人創新搭檔，由廣播人吳瑪麗與網路KOL視網膜攜手主持，電視金鐘今年將不同於以往，由三組藝人分別擔任三段主持工作，星光大道則由去年表現可圈可點零負評的黃豪平搭檔大霈聯手主持。