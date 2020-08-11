美衛生部長讚台防疫正向典範　是世界可依賴夥伴

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天在一場演說中讚揚台灣處理COVID-19疫情的方式樹立「正向的典範」，並表示會告訴全世界，台灣在衛生事務上是可以依賴的夥伴。

目前正在台灣訪問的艾薩，下午於國立台灣大學公衛學院發表公開演講，前副總統陳建仁致歡迎詞，衛生福利部陳時中、美國在台協會（AIT）人員、台大公衛學院師生、多名友邦駐台大使、以及衛生事務專家、學者到場聆聽。

艾薩在演說中肯定台灣在全球COVID-19疫情中，以「台灣模式」在公共衛生方面展現實力與成就，即使長年面對中國政府打壓而無法參與國際衛生社群。

他提到，台灣透過超前部署、邊境管制、資訊流通、病例追蹤以及民眾的配合，成功地把病例數字控制在500例以下，使台灣成為全球病例數最低的地方之一。

艾薩說：「台灣模式控制疫情的卓越成果大家有目共睹，台灣以開放、透明與相互合作的模式來對抗疫情，與病毒起源國形成鮮明的對比。」

他抨擊中國政府處理COVID-19疫情方式欠缺透明，導致病毒迅速蔓延至全球，並舉出親身見證為例。

據艾薩表示，在中國境外還沒有確診案例之前，美方已多次透過疾病管制與預防中心（CDC）與中方對口聯繫，表達共同抗疫意願，但北京直到病毒傳到境外後才同意讓國際專家協助調查。

他說：「在衛生方面，國際社會的期望則是非常淺顯易懂：沒有透明度，就無法取得任何進展。 除非我們願意彼此分享疫情威脅等相關資訊，否則世界如何能夠共同預防、遏止並且對抗病毒？」

過去多次在世界衛生組織（WHO）場合為台發聲的艾薩，對於台灣做出諸多貢獻卻仍被排除在世界衛生組織之外，感到「令人費解」。他批評「有些人出於政治因素」而阻撓台灣在全球抗疫工作上貢獻力量，即使會有更多人因此而喪命。

艾薩最後讚揚台灣樹立「正向典範」，並稱：「在此艱難的時刻，美國知道我們永遠有台灣這個朋友。我們也會毫不避諱地告訴全世界，他們也可以依靠信賴台灣。」

在非衛生議題上，艾薩簡短提到，台灣目前是美國的前10大貿易夥伴；若以人均計算，台灣則是美國最大的貿易夥伴之一，預期美台經濟關係將於未來數年內更進一步深化。

此外，他也緬懷了上月底辭世的前總統李登輝，讚揚他為台灣今日的眾多成就奠定堅實的基礎，所來的民主資產使台灣從自由與經濟成長到公共衛生等領域，均處於領導地位。

艾薩是於9日下午搭乘美國空軍C-40B行政專機率訪問團抵台訪問，是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。