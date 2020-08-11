2020台灣資安大會南港展覽館登場 聚焦疫情之下的資安韌性

「CYBERSEC 2020 臺灣資安大會」11、12兩日於南港展覽館舉辦，以「Resilience Matters韌性決勝」為主題，關注疫情之下的資安威脅，參展品牌逾250家，與會企業則超過2000家，更有180場以上的專業議程，主題涵蓋金融、物聯網、AI、供應鏈和資安事件應變等，盼能集結學術、產業與政策領導者，一同為台灣建構更安全的未來。

全球疫情延燒至今，實體連結受到嚴重打擊，人們投入數位化的懷抱，小至個人日常生活，大至政治、金融、國家組織，然而當產業轉向線上發展，資安的威脅與變化也快速增加，因此企業應關注「資安韌性」，以利永續發展。

今日的開幕典禮，總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、政務委員唐鳳、副閣揆沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、國安會諮詢委員、金管會主委及NCC主委等政府要員皆出席參與。

蔡總統於致詞時表示，「資安就是國安」，若沒有建立完善的防禦體系，商業機密、智慧財產權，甚至國家民主體制都可能因網攻受到影響，因此她也參觀了台灣資安館的「訊苗科技」，瞭解加密通訊與資安保護。

「訊苗科技」以加密技術著稱，其研發的SEKRET端對端即時加密通訊軟體，只有對話的兩方使用專屬金鑰，才能加解密看到通訊內容，若使用者仍擔心安全性，還能透過雙重認證機制，在每次啟動通訊前，加上「晶片型的U2F藍芽裝置」加強認證，避免手機或軟體被盜用。

此技術可以應用在採購資料、個人資料、營業秘密、工商機密、人事作業與政府資料的加密上，符合蔡總統於就職演說中特別提到的機敏資料安全強化，因此訊苗科技於「 2020 臺灣資安大會」中，與產官學各方交流合作，攜手加強台灣資安產業鏈。

欲了解CYBERSEC 2020 臺灣資安大會，請瀏覽大會官方網站。



總統蔡英文參觀台灣資安館的「訊苗科技」，了解其研發的SEKRET即時加密通訊軟體。