中國製口罩偽裝MIT進口台灣　海關單日查獲7350片創新高

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來市場上仿冒台灣製造（MIT）口罩越來越多，為避免遭到中國等國家生產的口罩冒充，海關從8月起加強查核進口快遞及郵包，，幾乎天天都有違規案件，光是昨（10）日就查獲13筆違規件數，合計口罩數量達7350片。

關務署表示，昨日(8月10日)晚間台北關於快遞貨物查獲13筆共7350片偽標產地MADE IN TAIWAN的口罩，創單日查獲量新高。台北關將移請主管機關議處，呼籲業者報運口罩進出口，應據實標示產地，以免涉法。

圖片取自關務署官網。

關務署指出，包裹收件人均為個人，推測疑似有夜市或攤販業者，以低價成本進口，打算在台灣銷售，現已全數送交主管機關調查處理。

關務署表示，依進口貨品產地標示不實案件處理原則，廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事，進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地，或標示其他文字、圖案，使人誤認其產地之虞者都屬違規，查獲後須送經濟部國貿局議處，若確認違規，最高裁罰新台幣300萬元。

此外，口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處。

圖片取自關務署官網。