新北與坪林農創青年合作 用設計為地方注入生機

為支持青年返鄉， 新北市政府農業局與坪林青年農業創生團隊「金瓜三號」合作設計「 來點茶」禮盒包裝，透過產品設計及行銷，為地方注入生機。

位於坪林區老街上的金瓜三號，由蔡威德與吳姝嫻同心經營。 蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查， 意外愛上坪林的山水人情， 想透過所學的設計專業與地方文化做連結，於是創立了金瓜三號。吳 姝嫻表示，我們承接了一個一百多年的石頭老屋， 希望讓大家透過我們，感受和覺知坪林。

但蔡威德發現，自從雪山隧道開通後，來坪林觀光的旅客大減， 因此希望藉由商品開發與串聯商家， 以金瓜三號整合互利共生的農創平台，讓外界再次看見坪林的美好， 於是與在地廠商合作開發「來點茶」品牌，販售茶酥及茶軋糖， 並與新北市政府農業局合作，透過設計師，設計品牌包裝提升質感， 並邀請顧問業師給予品牌建議，以團隊形式一起吸引觀光， 保存在地文化之美。

包裝設計師韓世國表示，能夠代表坪林，就是在地的梯田型茶園， 包裝的表面有梯田的形狀， 讓大家知道我們一樣可以用創意去創造更屬於在地溫度的一個空間的 可能性，讓消費者即便沒到過坪林也能留下印象或視覺感受。 蔡威德表示，透過這次的設計合作， 讓我們更知道說如何去策略一個成功的商品， 以及背後我們可以利用我們現有哪些的資源跟條件。

農業局表示，未來將持續與在地創生團隊合作， 期望透過輔導與設計行動，開拓深具地方特色的產業資源， 提高產品價值，開創農業通路，形成產業及事業， 並透過行銷在地農產，創造就業機會，引導優質青年與人才返鄉， 推動地方產業經濟永續發展，為地方找回生機。 欲了解更多農業創生成果展創業青年故事，詳見新北農業局-稼日蒔 光臉書粉絲專頁(https://www.facebook. com/agr.ntpc)及金瓜三號臉書粉絲專頁(https ://www.facebook.com/pumpkinno3 )。