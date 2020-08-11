新北市10位社工榮獲全國績優社工表揚 張錦麗：社會工作是社會穩定的力量

全國績優社會工作專業人員表揚11日在台北市大直典華舉辦， 新北市政府社會局共有8位優秀夥伴榮獲殊榮， 其中新莊社福中心督導鄭佳琪、 家防中心督導陳秀紋及曾于臻等3位獲得資深敬業獎， 七星社福中心督導周培仙、社工科何威志、兒少科邱仁薇、 家防中心社工李品蓉、朱亦文等5位獲得服務績優獎。另外， 教育局有2位學校社工師黃俊凱、盧筱芸獲也獲得服務績優獎。 陳秀紋目前擔任家防中心社安網集中派案中心督導， 已有22年資歷，在長官眼中是一位具有菩薩心腸， 又有冷靜頭腦的專業社工，每天要接案1、2百件， 尤其在連假過後遽增3、4百件，她必須一一審視案件類型， 作最適當的分派，由於具專業和同理心， 有個案到家防中心直接點名要她服務。 陳秀紋表示，每天面對數百案量，她會分案情的輕重緩急分派， 未成年的兒少保最為優先，成人保護中身障或老人次之， 讓個案盡速到主責社工的手上，予以妥善的訪視和處遇。 陳秀紋表示，不管是被害人或加害人，她一定是先傾聽、 同理再支持，有許多家暴對造者，因為小孩被安置、太太被庇護， 到中心來就先大聲吵，要找老婆、小孩， 她會先讓對方發洩一下情緒，繼而同理他，再慢慢開導； 當然也遇到過不理性、喝醉酒、 甚至外套內藏著刀械準備用威嚇的方式討人， 這時她也會示意同仁盡速報警，請求警方快速支援。 陳秀紋前10年任社工，89年1月家防中心成立後， 基於對兒少保護的初衷，持續投入兒少保護工作， 曾經同時手上處理多件家庭亂倫事件，過程中陪同訪視調查、 陪庭陪偵等，雖備極辛勞，甚至挫折， 但她始終以孩子的最佳利益為考量， 20年來服務各類保護扶助案件達上千件， 也媒合超過10位兒少出養，讓他們擁有一個全新、溫暖的家。 另位獲獎的何威志，現主責實物銀行及惜食分享網， 為弱勢家庭維持基本生活所需，結合熱心公益企業、團體等資源， 整合服務網絡，即時提供予弱勢家庭。 新北惜食分享網更榮獲世界大都會協會領航計畫， 他曾代表新北市前往厄瓜多首都基多市， 在第三屆聯合國住居與城市永續發展大會中， 與其他夥伴城市進行惜食策略交流。 社會局長張錦麗表示，社會工作是社會穩定的力量， 助人也是一項專業的工作，新北市無論人口、土地均居全國之冠， 又有城鄉的差距，隨著人口老化、少子化、家庭結構的變遷， 各項社會問題層出不窮，社工同仁們站在第一線，除了具菩薩心腸， 也要有專業判斷力，才能圓滿解決，讓民眾安居樂業， 希望藉由衛福部全國表揚活動，讓社會各界多了解， 也多給予社工支持和鼓勵。