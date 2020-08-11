台灣企銀舉辦石景輝水墨展 從豪邁筆鋒領略「一念境轉」

台灣企銀邀請長期致力於兩岸藝術文化交流的水墨畫家石景輝，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「一念境轉-石景輝水墨畫展」，今日(8月11日)正式開展。現場展出13幅大型彩墨作品，透過渾厚色彩以及豪邁筆觸，描繪大自然景色的磅礡氣勢。

石景輝從事水墨創作逾50年，畢生鑽研傳統水墨筆法，且善於結合渲染及抽象技法，取景簡潔俐落。此次展品《情雪詩意》、《福蔭春泉》、《初秋歸舟》等，皆以大片色塊為主軸，透過濃淡不一的亮眼色彩點綴其中，對比用色及明暗交錯感，展現不同視覺層次的衝擊。

台灣企銀董事長黃博怡表示，從石景輝老師的作品中，能感受自然景緻的各種幻妙之姿，如同展覽名稱「一念境轉」般，隨著心境不同，觀展者每回皆能有不同感悟。

黃董事長也笑說，出生於台南白河的石老師，讓他倍感親切！因為該行為了照顧長輩共食共學，於全台各地贊助設立「銀髮樂齡學堂」，其中1家正是位於台南市白河區竹門社區發展協會，7月甫圓滿揭牌，8月又迎來當地藝術家於臺灣企銀總行策展，雙邊加深不少連結。

「一念境轉-石景輝水墨畫展」即日起至9月17日止，每周一至五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業廳(台北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨參觀指導，因應防疫需求，現場將量測額溫及手部酒精消毒，敬請遵守相關規定。