中華電信5G客戶獨享首場虛擬演唱會Hami VR震撼體驗

中華電信大秀5G精采應用服務， 獨家攜手KKBOX以Bii畢書盡出道十年個人演唱會， 打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」廣受熱烈好評。即日起中華電信5G用戶可於Hami VR隨時回看，享受VR震撼的視聽體驗， 不僅完整收錄演唱會的精彩內容，更特別推出驚喜版彩蛋歌曲， 邀請粉絲一同體驗身歷其境的高品質VR虛擬演唱會，享受前所未有 的視聽娛樂魅力。

中華電信提供5G用戶獨享Hami VR服務，包含獨家打造的虛擬演唱會、引進韓國詢問度破表的4K VR影片，追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目(The Show)，感受偶像團體在你眼前演出的真實感， 以及太陽馬戲團360度全景表演秀的震撼，只要戴上VR設備， 就可以享受超逼真沉浸式體驗，預計於第四季將推出更多強大演唱會 陣容，全方位滿足5G用戶的期待。

現在搭配中華電信精采5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手，更多精采5G方案，請詳參 https://cht.tw/c/7ad5s

想要體驗Hami VR身歷其境的震撼感受，也可至中華電信「5G之境體驗車」 活動現場！於台北及台中場吸引許多消費者踴躍搶先體驗的「5G之 境體驗車」，將於本周五(8/14)抵達高雄，現場除了有VR設 備可體驗Hami VR沉浸式內容，也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把， 讓消費者盡情體驗Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、 AR拍拍看及Hami雲端遊戲等創新應用服務， 體驗即可獲得精美好禮，還有機會抽5G手機、VR設備等價值超過 萬元的好禮。活動於8月14日(五)至8月16日(日)，每日1 4:00~20:00在高雄漢神巨蛋廣場熱鬧登場，更多「5G之 境體驗車」活動，請詳參https://cht.tw/c/ y3f9l