新北市代表台灣與全球分享數位教學 共同引領教育未來

2020年在嚴重特殊傳染性肺炎疫情的全球蔓延下, 不僅全球產業包含教育領域皆受到衝擊並調整, 教育領域也隨之做出因應。今年 Google for Education 首度舉辦「The Anywhere School 2020」全球免費線上活動,特地邀集世界各地的思想領袖導者、 教育工作者及學者專家一同探討、 分享在疫情期間教育型態的轉變與未來展望。

臺灣因為優異的抗疫表現名列Google邀請的20幾個國家名單 中,而新北市獲 Google邀請更代表臺灣,由謝政達副市長分享新北市教育, 預計將於臺灣時間明(12) 日上午11時30分全球同步播出30分鐘的影片,民眾可前往 The Anywhere School 2020 官方網站註冊收看,並於播出後將公布於官方網站

(網址:https://educationonair. withgoogle.com/events/ anywhereschool2020)。

謝政達副市長表示,全球的教育型態受到疫情的強力衝擊, 數位學習的風潮蓬勃發展,成為世界各國的重點發展項目, 運用科技輔助教學是未來必然的學習趨勢。 即便現在國內疫情尚控制得宜, 如何讓數位學習風氣持續在中小學扎根, 一直以來都是新北市重視的教育政策,讓科技融入教學, 使學生運用科技自主學習,是做到差異化適性學習很重要的關鍵。 而科技化學習扶助教學中心新店國小與澳底國小也分享教育現場數位 教學情形。澳底國小李延昌校長說,學校從雲端課堂出發, 以chromebook為教學與學習載具, 透過數位教學與線上平台即時互動模式, 鏈結貢寮區偏遠五校的學校特色, 體驗一校就讀五校師生相互學習與交流的經驗, 教師們也組成數位教學教師團隊, 建立科技AI與傳統教學合作的跨域聯盟。

新北巿積極推動「智能城市-教室無邊界,學習無國界」政策, 推動軟硬體同步升級的數位學習,在硬體資源方面, 如電腦定期汰渙、班班有無線基地台、校校有智慧教室等, 再加上全國首創單一帳號的「親師生平台」, 全面推動科技輔助自主學習。線上學習資源,如因材網、均一平臺、 PaGamO、LearnMode學習吧等, 逐步將數位學習平台導入日常教學, 老師可藉由平台的學習歷程紀錄追蹤學生學習狀況, 兼顧學生個別差異;學生使用平台學習獲得「積點趣」 點數兌換獎品增添學習樂趣與動力。

教育局表示,新北在今(109)年5月即超前部署,與 Google、均一教育平台攜手推出雲端創新師培專班, 突破空間限制,全程透過 YouTube 線上直播上課,帶領老師熟悉數位工具操作,四場研習吸引超過 1,000人參與,得到教師們極高的迴響。 數位工具對於教育者來說已經是不可或缺的教學元素, 應用資訊科技工具學習,讓孩子能夠 Learning Anywhere。