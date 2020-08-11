台灣移民署行動傳愛至蘭陽 協同陸委會與海基會關懷新住民

近年來移民署「到府關懷、宅配愛」行動列車軌跡遍及全國各角落，對新移民家庭進行的關懷深獲新住民朋友們的讚賞。今(11)日上午10時為關懷守護這群為了愛情及生活遠嫁來蘭陽的新住民朋友，移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀特別擔任列車長偕同行政院陸委會及財團法人海基會人員，連袂至蘭陽地區進行「到府關懷、宅配愛」關懷訪視活動。

關懷列車首站開至位於冬山河親水公園旁、由中國籍姊妹陳碧蓮夫妻合力經營的「蜜雪蓮親子城堡民宿」進行訪視，在場歷屆築夢計畫及海外培力計畫獲獎者，均以熱情掌聲及歡呼聲來歡迎娘家的造夢推手唐敏耀大隊長。

唐大隊長等人逐一與築夢計畫及海外培力獲獎者寒暄分享心得，品嚐築夢計畫獲獎者拿手美食及觀賞姊妹們的手工藝品，現場交流熱絡。

另唐大隊長為嘉勉今年新住民子女海外培力計畫成果報告中，獲選為學習表現優秀的新二代張軒同學，特別致贈獎狀及禮券新臺幣5,000元作為獎勵。

隨後前往位在羅東由中國籍高麗霞姊妹開設「麻辣霞火鍋店」進行訪視，談話中獲悉高麗霞姊妹為了讓小孩接受民主教育，而遠走他鄉遷移臺灣定居的勇氣，讓人不得不讚嘆姊妹們為愛為小孩付出的堅強。

中國籍姊妹郭又榛表示:「今天能夠見到娘家的大家長實在是太感動了!很感謝移民署能夠提供這麼好的計畫來幫助我們新住民」。隨後關懷列車接續造訪經營麥味登冬山店的中國籍姊妹鄭小燕後，為本日的關懷訪視活動留下滿滿的美好回憶。

移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀表示，政府對於新住民的照顧有著責無旁貸的責任，本署仍將持續關懷與傾聽新住民朋友們的聲音，致力營造友善的生活環境，使新住民朋友們能夠在臺灣樂活、樂業、安居並永續深耕。