全臺第一梅派傳人京劇表演藝術家紀錄片

由張烈東執導，王慰慈與井迎兆教授監製， 記錄臺灣首位梅派傳人京劇表演藝術家徐露的紀錄片《徐露的人生~ 那日如在眼前》，今日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦首映會。

徐露自幼即耳濡目染於京劇藝術之中，1949年偕同家人隨國民政 府來臺後，獲得有戲曲宗師之稱的齊如山的賞識， 在看過徐露的表演後說在臺灣也可以培植出第二個梅蘭芳， 空軍大鵬劇團因而創立劇校，極力邀請她進校正式學習， 成為唯一的首屆學員。徐露畢業後成為劇團首席旦角，遠征歐美、 東北、南亞、中南美等地巡迴演出，深受藝文界喜愛與歡迎。 中間雖因婚姻短暫退出舞臺，在各方期盼下再度復出，最終於198 6年獲得美國林肯中心亞洲傑出藝人獎，隔年隨急流勇退， 毅然決然揮別京劇舞臺。

徐露曾歷經兩次婚姻， 前夫王企祥教授詢問是否要一同投向大陸發展，徐露拒絕並說：「 我是臺灣從小培養大的，我怎麼可以把中華民國這樣子就丟掉了」， 毅然選擇離婚。新北市政府文化局表示， 徐露的一生難能可貴地展現出當代女性表演藝術家完成自我， 勇於追求藝術上的表現，甚至在面對抉擇之時， 勇於深根落地於養育自己的土地上。張烈東導演表示：「 在我的前部作品《璀璨年代之好戲連臺》中， 徐露老師從中看到一個完全未接觸京劇且出身於臺灣的囝仔， 卻描繪出了臺灣七十年出產的京劇歷史記載」， 進而下定決心擔負起拍攝徐露一生致力於京劇文化藝術表演發展的傳 承紀錄片。本片除追憶徐露的生平故事， 更呈現多齣精彩戲碼的演出實況畫面， 讓我們有幸一睹臺灣當代表演藝術家的絕妙風采與人生故事。