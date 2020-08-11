台灣臺中大楊國小9生創作優秀 盧秀燕盛讚新二代

臺中市清水區大楊國小六年級今年一共9位畢業生，自去年5月迄今，投稿國語日報已刊載高達38篇，每位學生的文章皆受過刊載，成果斐然。市長盧秀燕昨(10)日特別表揚9位優秀學子，她表示，登上國語日報極不容易，她小時候僅受登過一篇，這群孩子卻獲刊載38篇，可見大楊國小的教育非常成功，期盼臺中教育能持續開花結果，讓每個孩子快樂學習成長。

盧市長今日在臺灣大道市政大樓表揚9位學生，並贈送圖書禮券，學生們也回贈印有「媽，我上報了」字樣的T-shirt，更親手寫下卡片贈送盧市長，他們形容盧市長就像偉大的媽媽管理大小事，是他們的模範，一定不會辜負市長的期望。

盧秀燕表示，這9位學生透過寫作傳達心情、自我理想目標及真實生活經驗，內容富創意又吸引人，受到國語日報肯定，表現相當良好，各個都是鳳毛麟角，期望透過寫作持續訓練孩子的表達能力，為未來的工作及人生加分。

教育局表示，9位學生的文章靈感不盡相同，但都相當有特色，其中許捷涵同學是新住民子女，媽媽是越南人，自小學一年級開始，媽媽教導她說越南話，希望孩子每年回越南探親時，能跟越南家人順利溝通。

許同學也非常感謝媽媽細心教導，希望長大後能當上一名越南翻譯員，她並把這些生活經驗當成文章創作題材，成為寫作的養分，她更有多達10篇文章受到國語日報刊載，表現良好。

臺中市政府教育局表示，這屆畢業生非常努力，從五年級開始就自主參與瑪利亞基金會舉辦的小學生公益活動，榮獲優勝，六年級時為了自己的畢業旅行，參加萬海航運舉辦的熱氣球圓夢計畫，榮獲補助金門三天兩夜，期間為了籌措旅費，學生們積極開源，包含種菜賣菜、舞龍表演、投稿等，透過多元發展，激發學生更多潛力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）