跟風#像極了愛情造句 台北凱撒七夕晚餐住房大方送

近日各大社群網站上引爆了一股「像極了愛情」風潮，你跟了嗎?台北凱撒大飯店歡慶七夕情人節邀您在臉書粉絲團跟風用「像極了愛情」文青造句，就有機會獲得今年七夕當日(8/25)免費的Checkers浪漫雙人晚餐加上入住全新裝修完成的精緻客房，總價值為11,924元(住宿9,900元/房，晚餐1,012元/位)，大方送給情人們一個充滿濃情蜜意的七夕情人節！

一起聊著晚餐要吃什麼，去超市要買什麼，情人節該怎麼計劃，這是情人們的愛情日常，感謝身邊如天使般的另一半，每個日常時刻因為我們在一起而珍貴。台北凱撒大飯店以此概念推出七夕驚爆優惠：「情人日常‧像極了愛情」48小時預購活動，於2020.08.20~2020.08.21期間至台北凱撒大飯店官網餐飲優惠專區填寫活動預約需求單，預訂2020.08.24~ 2020.09.17期間之週一至週四雙人晚餐只要2,024元，用餐當晚直接免費入住全新裝修完成的精緻客房(定價9,900元/房)！每日限量8間。

覺得慶祝情人節只有浪漫晚餐的相處時間太短?想要精打細算安排一個CP值超高的驚喜情人節? 台北凱撒大飯店推出的「情人日常‧像極了愛情」優惠，用餐送住宿超級划算，一次滿足情人們兩個願望！