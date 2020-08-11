【武漢肺炎】避免iPhone用戶脫口罩解鎖　紐約運輸局向蘋果公司求援

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）為防堵2019冠狀病毒疾病(武漢肺炎, 新冠肺炎, covid19) 在紐約市公車和地鐵擴散，紐約大都會運輸局近日請求美國蘋果公司針對iPhone用戶臉部辨識解鎖提出更佳解決辦法，好讓使用者不用脫下口罩就能打開手機。

美聯社10日報導，紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority, MTA）主席佛伊（Patrick Foye）致函蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果雖然最近已發布軟體更新，讓戴口罩的iPhone用戶，使用臉部辨識解鎖的程序簡化；但他們發現，乘客仍會先移開口罩再解鎖開啟手機。

原先戴口罩的iPhone用戶若要開啟手機，必須先等數秒讓臉部辨識軟體確定無法辨識後，才會跳出輸入密碼的欄位。而在蘋果5月發布iOS 13.5作業系統後，更新系統的用戶開啟手機時，只需從螢幕下方往上滑，就會自動出現輸入密碼欄位。

此外，蘋果行動支付Apple Pay去年推出用於搭乘大眾運輸工具的「快速交易」（Express Transit）模式，如今也允許用戶在搭乘部分公車和地鐵路線時，不須喚醒手機就能使用支付功能。

佛伊在信中表示：「我們要求蘋果加速配置新技術和解決方案，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時期加強保護消費者。」

在武漢肺炎疫情高峰期，紐約和其他美國城市的公車與地鐵運量都大幅下滑，比率超過90% ，這也意味營收大幅減少 ，所造成的財務缺口可能要好幾年才能平衡過來。

紐約大都會運輸局MTA 因而嚴格要求乘客必須配戴口罩，並且保持社交距離。MTA表示，最近乘客遵守規定配戴口罩的比率，已經超過90%。