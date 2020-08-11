國立台灣交響樂團青少年管弦樂營紀念蕭泰然　成果音樂會新竹、台中、高雄登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國立台灣交響樂團暑假青少年管弦樂營除了挑戰高難度曲目，特別演奏台灣前輩作曲家蕭泰然代表作，將於新竹、台中及高雄舉行成果發表會。

國立台灣交響樂團(以下簡稱國台交)已連續29年辦理暑假青少年管弦樂營，今年再度邀請旅美指揮家陳美安擔任管弦樂營指揮，然而受到新冠肺炎疫情影響，原訂來台的外籍師資調整由國內各大職業樂團資深首席及團員們擔任，將於8月12日新竹縣政府文化局演藝廳、8月13日國台交霧峰演奏廳、8月14日衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行成果音樂會。

國台交表示，本屆共有259人報名，包括本地生252位、海外生7位，經嚴格甄選共錄取88位優秀青年學子，全數為台灣本地生，平均年齡為16.4歲，以就讀高中的學生居多，而經激烈甄選，由就讀國立台灣師範大學音樂系二年級的張子婕，及今年畢業於國立台中二中音樂班的李庭昀獲選為樂團首席。

陳美安表示，這一屆近9成是新面孔，非常新鮮，這次雖較以往縮短集訓天數，卻在有限的時間內完成最多的目標，特別爭取時間安排讓學員體驗指揮，此外，她還設計了一套團體課程，希望學員來到這個營隊學到的不止有合奏演奏的技巧，而是更全面發現自己的可能，是在最有限的時間內完成最多目標的一次，也是最貼近她所設想的夏令營模式。

為紀念台灣前輩作曲家蕭泰然逝世五周年，特別演奏蕭老師晚年的代表作《來自福爾摩沙的天使》，更精心安排由傑出年輕作曲家張菁珊所改編的台灣歌謠《寶島曼波》，象徵著音樂的世代傳承及與時俱進，除培養學員的世界觀外，更期望學員們能勇於跳脫窠臼，厚植國內音樂人才的新生潛力。

今年師資群，包含國台交樂團首席謝佩殷及張睿洲、聲部首席蕭惠珠、李百佳、呂孟君等，挑戰的曲目，有史特拉汶斯基《火鳥》組曲及杜卡斯《魔法師的學徒》，這兩部管弦樂作品在個別演奏技巧及合奏上都具超高難度。

8月12日新竹場次及8月13日台中場次採索票方式入場，分別於於新竹縣政府文化局服務台及國台交行政大樓一樓服務台臨櫃索票。8月14日高雄衛武營場次，音樂會票價100元，購票請洽兩廳院售票系統04-22595358，或電洽國台交04-23330153。更多節目資訊請上國台交網站、或撥04-23391141查詢。