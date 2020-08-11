美衛生部長訪台讓中共狂跳針！ 黨媒再拿同套劇本：「挑戰一個中國原則必將失敗」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日率團訪台，引發中共強烈不滿，不僅派戰機穿越海峽中線，黨媒人民日報今日一篇署名「鐘聲」的評論，批評美方近期一再地在台灣問題挑戰中國，將疫情政治化，並嗆聲美方「挑戰一個中國原則的企圖必將失敗」。

《人民日報》評論中提到，阿札爾（Alex Azar）本次訪台的動作，嚴重違背美方在台灣問題上所做的承諾，而中國就此事向美方提出嚴正交涉。

評論控訴，美國將「疫情泛政治化」，不僅宣佈退出世界衛生組織，拒絕為全球公共衛生事業擔當，現在更派遣官員到台灣地區討論疫情。

此外，美方一再地在台灣問題上發起挑舋，今年3月，美方將所謂“2019年台北法案”簽署成法，企圖通過打“台灣牌”中傷中國，並透過加大同台灣地區的軍事聯系，推動對台軍售，炒作美台協訓等，此舉是美國一些政客為實現政治私利而採取的冒險行徑，是破壞中美關系和台海和平穩定的危險之舉，不符合中美兩國人民的根本利益。

評論中「老調重彈」地表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣地區進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關系，慎重妥善處理涉台問題。

對於美方的錯誤行徑，中方將會採取堅決有力的反制措施。任何否定、挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終。