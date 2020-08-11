米其林必比登75家入選 台中首次有21家上榜

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）在《台北台中米其林指南 2020》發佈之前，米其林指南今(11)日率先公布今年75家必比登推介（Bib Gourmand）的名單，台北有54個店家，當中有7家新入選，台中有21個店家，當中有10家是提供台灣菜，這些店家均提供新臺幣1,000元以下價位且能吃到3道「品質佳、價位親民」的料理。

交通部部長林佳龍表示，南北吃飽、台中吃巧，看到2020年台北及台中的必比登台菜備受矚目，且擁有豐富的台灣在地故事，這是對交通部及交通部觀光局多年積極宣傳台灣美食以及精緻在地特色台菜最大的肯定。台中各地味道繽紛呈現，在文化交匯之下更發揮得淋漓盡致，尤其是台中在首次評鑑即有亮眼成績，真的非常備感榮耀。

台北54家入選必比登推介的店家中，7家新入選店家分別是，位於市民大道、提供道地的北印菜色的「泰姬」，位於艋舺祖師爺廟旁已傳承至第三代的「一甲子餐飲」提供肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿等菜色。另外有二家位於萬華華西街夜市，分別是營業超過半世紀的「昶鴻麵點」及「源芳刈包」。而位於錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」以及南機場夜市，原「松青潤餅」的「吾旺再季」，都是搬遷至新址後，滋味依舊獲得肯定。

在台中首次公布的必比登推介名單中，21個店家中有10家提供台灣菜，僅有一家印度料理入選。

「范記金之園」提供的是草袋飯。「東山棧」提供以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞。「富鼎旺（中區）」做的是小火慢煮的滷豬腳、腿扣等美食。位於西區，同樣以豬腳入選的「富狀元豬腳」，評審員指出，店家的特色，是「不添加中藥材滷包，而將白毛豬隻，搭配特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油，把肉滷至呈琥珀色澤、晶瑩透亮。」而中區老店「富貴亭」提供燻鵝和當歸鵝肉麵線等熱門品項。

「東方龍」提供台灣家常菜、搭配部分創新川菜。「彭城堂」的布置充滿懷舊趣味，提供古早味封肉刈包、豬油拌飯等料理。位於北屯區傳統三合院內的「溫叨」，提供古早味台灣料理，客人可以在院內享用餐點。位於民宅裡的「三喜食堂」提供各式台菜、海鮮等料理。西區的「馨苑」則提供份量小巧、減少油鹽的台灣料理與小吃，如以大甲芋頭與椰奶共同燉煮的芋奶鮮嫩雞骨球等料理。

台中西區的「淇里思」提供印度眼料理。(照片翻攝自米其林指南台灣官網)

在火鍋、粥品的部分，台中的「台客燒肉粥」以熱門品項招牌秘方燒肉、砂鍋粥入選，而「尚牛二館」則是溫體牛肉火鍋。

台中入選的三家麵食，分別是超過50年歷史的「阿坤麵」，人氣組合是特製醬料的乾麵，配上手工水晶餃湯。中區老店，傳承三代70年的「上海未名麵點」，其麵條是家傳配方的獨家口味。

另外，由台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設，以「牛肉麵」台語諧音為名的「Gubami」，提供清燉牛肉麵用的是宮崎和牛搭配特製細麵，紅燒牛肉麵則以加拿大帶骨牛小排搭配特製粗麵，兩者都是每日限量供應。

除了大家熟悉的各式料理，江浙、上海點心、京菜等料理也有店家入選，包括30年經驗廚師團隊烹調江浙菜的「陸園」；以上世紀30 年代老上海為主題布置，提供江浙菜色的「新月梧桐」。傳承至第四代，70年來專注提供經典江浙菜與點心的「沁園春」。環境布置風雅的京菜餐廳「京華煙雲」，來自上海的「滬舍餘味」提供創辦人親自研究生煎包、小籠包等上海點心。最後，選用當地香料，由印度廚師烹調的「淇里思（西區）」，是唯一一家以印度料理入選台中必比登推介的店家。