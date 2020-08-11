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台灣設計研究院獲頒總統創新獎　減法設計打造台式新美學

總統府11日公布第四屆「總統創新獎」得主，財團法人台灣設計研究院榮獲第四屆總統創新獎團體組獎項。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/11 13:25
台灣設計研究院獲頒總統創新獎(圖/台灣設計研究院)

台灣設計研究院獲頒總統創新獎(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)總統府11日公布第四屆「總統創新獎」得主，財團法人台灣設計研究院榮獲第四屆總統創新獎團體組獎項。

台灣設計研究院前身為台灣創意設計中心，由經濟部於2003年所成立，主要以推廣設計美學、產業輔導、聯結國際等面向著手，歷經16年，成功推升全民美學意識，造就台灣設計師在國際上屢獲大獎，更透過舉辦國際級之設計活動，證明台灣設計實力已達國際水準。

然而在產官學界的支持下，2020年台灣設計研究院正式升格，開啟產業創新的設計元年，未來台灣設計研究院將積極參與跨部會、跨地方的合作，讓「設計」導入成為中央與地方的共同施政價值，將「設計力」成為台灣重要國家戰略，打造台灣DIT (Design in Taiwan)的國際形象。

本次榮獲總統創新獎的最高榮耀，對設計產業實則是最大的鼓勵。秉持「創新」作為台灣設計研究院的DNA，以日前廣受好評的專案為例：台鐵美學改造、北花線客運改造、設計翻轉校園、公共消防設備等專案，都是台灣設計研究院運用「創新」與「減法設計」所打造出的台式美學新標準。

台灣設計研究院院長張基義表示：「我們就是用設計當作打火機，去點亮最黑暗那一面，哪裡需要我們，我們就用設計去點亮它」。

第四屆「總統創新獎」將由總統親自頒發，本獎項每兩年頒發一次，是繼「總統文化獎」、「總統科學獎」及「總統教育獎」之後，以總統層級頒贈表揚「創新」之最高榮譽獎項。
台灣設計研究院
總統創新獎

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