〈時評〉台灣的一人政黨

按照【維基百科】的詮釋：政黨是以執政或促進和保障特定政治思想、政治利益為目標的團體。 ⋯⋯政黨通常有特定的政治目標和意識形態，針對國家和社會議題有各自的主張⋯⋯。

政黨既然是一個「團體」，其成員當然不可能也不可以是唯一存在。坊間所謂的「一人政黨」，當然不是指的一個人組成一個政黨的意思；它不是幽靈政黨，除了有黨主席、副黨主席、正副秘書長，可能還有洋洋灑灑一堆發言人、中評委、中執委之類的；各項選舉，它好歹也會煞有介事推人參選，偶爾也有屈指可數的幾個能銘謝當選。

說了老半天，還沒有點出的一人政黨的最大特色是：也不知打從那時開始（也許就在黨正式成立開張的那一天起），它的黨主席就儼然是「萬年黨主席」，於是乎，整個黨跟特定一個人直接畫上等號！於是乎，講到那個黨就想到那個人、講到那個人也就想到那個黨！至於，按規定每年要召開的黨員大會，幾時開？多少黨員出席？外界幾乎沒人知道，也無人感興趣。最妙的是，若問黨有多少（實質而非幽靈失聯）黨員，可能連萬年黨主席自己也要支支吾吾，說不出個明確的數字！

新黨一開始，為期9年10個月的十屆全國委員會召集人，一共有12人次擔任，那期間，沒人說它是一人政黨。當郁慕明從第十屆全國委員會召集人，無縫接軌到第一屆黨主席，然後第二屆、第三屆，⋯⋯，到今年2月21日第九屆當了8個月後轉任榮譽主席（由吳成典接棒黨主席位子），新黨龍頭生涯整整連續長達18年，這樣的新黨，與從第一屆到今天第十屆，黨主席都只有一個名字「宋楚瑜」的親民黨，才是坊間公認（分屬於郁慕明與宋楚瑜）的典型一人政黨。

其實，這兩個黨出爐之初，可都是蠻像有那麼回事地攻城掠地；只是，宛如曇花一現，卻成不了氣候。新黨從1995年12月的最高峰一路下滑，路愈走愈窄愈小，很快即被邊緣化；親民黨在2001年爬上頂峰後開始反轉，氣勢每況愈下後是每下愈況，於今氣若游絲、有一撘沒一撘的，慘剩提供它黨挖角借將的功能而無力反撲。

顯然，一人領導的一人政黨，市場賣點缺缺。2019年粉墨登場的民眾黨，是柯文哲的「準一人政黨」，會正式邁入泡沫化的一人政黨，還是壯大成舉足輕重、不容忽視小覷的新興政黨，端看它是否能避免走向一人領導的萬年黨主席死胡同內！

（作者為新竹教育大學退休副教授)