失聯移工想騎重機帥一波 「天賦噴發」手繪車牌露餡、遭台灣移民署逮獲

警方注意到，移工阿華的不但尺寸與正常車牌明顯不同，號碼竟還使用麥克筆手繪塗鴉，整台車在道路中行駛顯得相當突兀。（圖/ 移民署高雄市專勤隊提... 警方注意到，移工阿華的不但尺寸與正常車牌明顯不同，號碼竟還使用麥克筆手繪塗鴉，整台車在道路中行駛顯得相當突兀。（圖/ 移民署高雄市專勤隊提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市專勤隊日前執行查緝勤務，發現1名男性騎士所騎乘的重機車牌怪異，疑似經手繪塗鴉，盤查後該名騎士竟然是越南籍失聯移工，騎重機耍帥不成當場慘遭逮獲。

高雄市專勤隊移民官行經高雄市九如一路幹道時，被路旁1名騎乘重機騎士的帥氣背影所吸引，近距離仔細一看，發現該名騎士的重機車牌非常怪異，不但尺寸與正常車牌明顯不同，號碼竟還使用麥克筆手繪塗鴉，整台車在道路中行駛顯得相當突兀。

騎士雖有戴安全帽，不過還是被眼尖的移民官發覺疑似為外籍人士，就在他停等紅綠燈之際上前盤查其身分，騎士當下完全愣住，經當場查證身分，果不其然為越南籍失聯移工。

該名移工阿華(音譯)遭逮捕後向移民官表示，看臺灣人騎重機奔馳很帥，為了一圓重機夢，砸了不少錢透過臉書向賣家購買重機，並特地與賣家約在臺中面交車輛，還為此買了一頂全新安全帽來增加帥度。

阿華說在臺中與賣家面交完後，自己用手機導航從臺中騎了5個多小時才回到高雄，並表示買了這臺重機之後，以為會有好的工作運，遭查獲當日原本是準備騎乘新買的重機至工地工作，並向同事炫耀耍帥一番，以為會有好運氣的下場竟是要被遣返回越南，留下阿華一臉無奈與錯愕。

高雄市專勤隊隊長趙志成呼籲，請民眾勿一時貪求方便而聘僱失聯移工或未經許可的外來人口從事工作，一旦經查獲，將會被裁處鉅額罰鍰。專勤隊將持續加強查緝不法外人，以維護我國社會治安，保障國人及合法移工就業權利。