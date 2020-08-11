〈時評〉失去言論自由　香港與中國是一國一制

香港蘋果日報11日如常發行，頭版報導了老闆黎智英被 捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。 中央社記者張謙香港攝 109年8月11... 香港蘋果日報11日如常發行，頭版報導了老闆黎智英被 捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。 中央社記者張謙香港攝 109年8月11日 (來源 中央社)

香港警方以涉嫌危害國家安全等罪名，逮捕壹傳媒創辦人黎智英父子，以及壹傳媒的一些管理高層， 還有前「香港眾志 」的核心成員周庭等人，這意味著在北京政府背後操控下， 香港從原本只打擊反對勢力，到現在已經開始要控制言論， 整肅媒體，香港已變得和中共一模一樣，根本沒有所謂的一國兩制。

媒體一直被視為行政、立法、司法以外的第四權， 目的是要監督制衡政府，如今，中共明目張膽將手伸進壹傳媒，派出 200多名港警進入壹傳媒總部，並且當場帶走多人， 這種不畏國際社會輿論壓力的手法， 勢必對香港其他媒體造成寒蟬效應。

因此，包括香港記者協會、獨立評論人協會、眾新聞工會、 明報職工協會等八大傳媒團體，立刻發表連署聲明， 表示警方行動感到震驚，因為警方搜查新聞材料， 將使得知情人士不敢向傳媒揭露黑幕，會削弱傳媒的監察功用， 更嚴重踐踏新聞自由。

不過，港府在中共實質撐腰下，可以預見這份聲明將是狗吠火車， 完全起不了任何作用，因為北京政府想要控制香港言論， 不可能出現任何讓步的空間，何況現在收手，後患無窮， 乾脆一網打盡。

香港從回歸中國以來，不少媒體都被視為自由派，尤其是占中行動、 雨傘革命時，獲得許多聲媒體聲援， 這無疑是挑戰香港當局與北京政府，因此，除了掃蕩、 剝奪反對派人士的參政權，限制人民走上街頭外， 對於影響言論走向的傳媒，更成為被整頓、整肅的下一個目標。

控制了言論市場，不僅是遮住民眾的眼睛， 也等於是掐住人民的喉舌，媒體就會逐漸失去監督政府功能， 逐漸淪為政府的傳聲筒，甚至是成為中共擦脂抹粉的工具。為了繼續粉飾這個極權政府不願揭露的醜陃真相，不難想見香港何以能在全世界眾目睽睽下， 仍然選擇對壹傳媒出重手。

一旦香港失去了反對派人士，失去了言論自由， 那幾乎就與中國沒有兩樣，再也不是一國兩制， 而是標準的一國一制。

或許有些人會覺得這些事情發生香港，台灣也不可能發生， 但若不去高度關注香港的情勢發展， 而是傻傻地寄望於中國的甜言蜜語，以為在一個中國架構下， 台灣仍然保持自己的民主自由生活方式，那未免太過天真。

（作者李平華，資深媒體人）