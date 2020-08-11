〈時評〉失去言論自由　香港與中國是一國一制

香港蘋果日報如常出版 強調撐下去
香港蘋果日報11日如常發行，頭版報導了老闆黎智英被
捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。
中央社記者張謙香港攝 109年8月11...
香港蘋果日報11日如常發行，頭版報導了老闆黎智英被
捕的消息，標題是「蘋果一定撐落（下）去」。
中央社記者張謙香港攝 109年8月11日
(來源 中央社)
香港警方以涉嫌危害國家安全等罪名，逮捕壹傳媒創辦人黎智英父子，以及壹傳媒的一些管理高層，還有前「香港眾志 」的核心成員周庭等人，這意味著在北京政府背後操控下，香港從原本只打擊反對勢力，到現在已經開始要控制言論，整肅媒體，香港已變得和中共一模一樣，根本沒有所謂的一國兩制。
媒體一直被視為行政、立法、司法以外的第四權，目的是要監督制衡政府，如今，中共明目張膽將手伸進壹傳媒，派出200多名港警進入壹傳媒總部，並且當場帶走多人，這種不畏國際社會輿論壓力的手法，勢必對香港其他媒體造成寒蟬效應。
因此，包括香港記者協會、獨立評論人協會、眾新聞工會、明報職工協會等八大傳媒團體，立刻發表連署聲明，表示警方行動感到震驚，因為警方搜查新聞材料，將使得知情人士不敢向傳媒揭露黑幕，會削弱傳媒的監察功用，更嚴重踐踏新聞自由。
不過，港府在中共實質撐腰下，可以預見這份聲明將是狗吠火車，完全起不了任何作用，因為北京政府想要控制香港言論，不可能出現任何讓步的空間，何況現在收手，後患無窮，乾脆一網打盡。
香港從回歸中國以來，不少媒體都被視為自由派，尤其是占中行動、雨傘革命時，獲得許多聲媒體聲援，這無疑是挑戰香港當局與北京政府，因此，除了掃蕩、剝奪反對派人士的參政權，限制人民走上街頭外，對於影響言論走向的傳媒，更成為被整頓、整肅的下一個目標。
控制了言論市場，不僅是遮住民眾的眼睛，也等於是掐住人民的喉舌，媒體就會逐漸失去監督政府功能，逐漸淪為政府的傳聲筒，甚至是成為中共擦脂抹粉的工具。為了繼續粉飾這個極權政府不願揭露的醜陃真相，不難想見香港何以能在全世界眾目睽睽下，仍然選擇對壹傳媒出重手。
一旦香港失去了反對派人士，失去了言論自由，那幾乎就與中國沒有兩樣，再也不是一國兩制，而是標準的一國一制。
或許有些人會覺得這些事情發生香港，台灣也不可能發生，但若不去高度關注香港的情勢發展，而是傻傻地寄望於中國的甜言蜜語，以為在一個中國架構下，台灣仍然保持自己的民主自由生活方式，那未免太過天真。
（作者李平華，資深媒體人）