【監守自盜】涉偷竊「台灣國家隊」逾6000口罩　台北市後備指揮部中校與上士2人聲押禁見

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）檢調獲報，原台北市後備指揮部李姓中校，今年2月間派駐「口罩國家隊」某工廠時，涉嫌竊取逾6000個口罩。台北地檢署昨天(10日) 指揮調查局約談李姓中校及涉案張姓上士到案，今天(11日) 凌晨聲押2人。

台北地檢署10日指揮調查局北機站展開搜索行動，並約談另一涉案人張姓上士（圖）說明。中央社

國軍在疫情期間支援生產口罩，使得台灣「口罩國家隊」深獲肯定，不料一名李姓中校與張姓上士，在支援期間涉嫌竊取至少6000片醫療口罩，全案朝貪汙罪方向偵辦。

據了解，李姓中校於2月間，奉派至新北市一口罩工廠，支援生產線生產，並負責督導醫用口罩生產線，想不到卻趁機與張姓上士聯手，以「螞蟻搬家」方式，一點一滴偷走國家隊辛苦生產的口罩。

綜合三立新聞與中央社報導，台北市後備指揮部10日深夜聲明表示，李姓中校今年2月支援擔任口罩製作督導官期間，個人涉及盜取口罩，該部主動報請台北地檢署偵辦。

後備指揮部強調，後續除全力配合檢調追查外，並依「刑懲併行」原則，予以重懲，絕不寬貸。

台北地檢署10日在國防部後備指揮部全力協助下，指揮調查局北機站搜索李姓中校住處等地，並約談李男、張男到案，深夜移送北檢複訊，全案朝竊取公用財務貪汙罪偵辦。檢察官訊問後，今天凌晨將2人聲請羈押禁見。