國旅、「類出國」熱潮挹注　台灣離島免稅店7月業績5億創新高

華航「微出國」結合小小空服員夢想起飛活動，吸引123名家長與小朋友報名參加，8日上午小朋友們化身空服員，在模擬客艙中，以父母為對象，實際... 華航「微出國」結合小小空服員夢想起飛活動，吸引123名家長與小朋友報名參加，8日上午小朋友們化身空服員，在模擬客艙中，以父母為對象，實際體驗帶位、安全教育示範及送餐服務。（桃園機場記者聯誼會提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情阻斷國際觀光活動，海關統計顯示，今年(2020年) 國際及國內離島免稅店業績表現與過去大不同，7月離島免稅店業績逾新台幣5億元，創歷史新高，相對機場國際免稅店業績僅5000萬元，為離島免稅店的1/10。

中華航空在8日父親節當天舉辦「小小空服員夢想起飛」活動，帶領孩子們化身小小空服員為家長服務，參與的小朋友們都換上迷你版空服員制服，架勢十足。（中華航空公司提供）中央社

華航「微出國」航班結合小小空服員夢想起飛活動，8日登場，為讓民眾了解防疫重要性，機組人員特別在班機起飛後，安排空服員穿著防護衣在機艙內走秀。（桃園機場記者聯誼會提供）中央社

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續於全球蔓延，台灣相對防疫有成，日常生活及國內旅遊仍可持續進行，在無法出國狀態下，更是迎來前所未有的國旅熱潮。

財政部關務署統計，觀察今年以來，澎湖、金門、馬祖、綠島及小琉球等離島地區免稅店的業績，在國內解封後逐漸升高。舉例來說，4月業績1.1億元、5月1.5億元，6月2.6億元，7月在旅遊補助及振興三倍券助攻下，單月業績更達5億多元，創下歷年新高。

相對之下，機場國際免稅店的銷售額，7月只有5000萬元，上半年合計僅26億元，比起2019年同期的116億元，大幅衰退7成7，遠低於近年平均百億元以上水準，主因疫情影響桃園機場進出旅客人數銳減。

為提振業績，近期包括台灣虎航、星宇航空、長榮航空和華航等業者，紛紛推出「偽出國」飛航行程。 (活動詳情, 請見下方各航空公司臉書超連結)

中央社10日引述關務署官員表示，是否能因此提振國際免稅店買氣，8月才能見分曉。

關務署提醒，民眾前往離島旅遊，或搭乘國際郵輪跳島旅遊，於免稅商店購買免稅品時，應留意規定的免稅門檻，超額將無法享有免稅價。

按規定，旅客在離島免稅購物商店享有全年合計12次的菸酒限量免稅購買額度，其中菸品為每人每次捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅以下，酒類為每人每次1公升以下，菸、酒以外產品，免稅額度則為6萬元。

關務署表示，民眾至離島免稅購物商店購物時，應出示旅行證件或身分證明文件，且同一郵輪航次的旅程中，旅客自同一離島內各免稅購物商店購買的免稅貨物，其數量及金額應合併計算，而購買菸酒品項者也須年滿20歲。

台灣虎航「微旅行」首發， 從事壽險業的王先生（圖）表示，這次的微旅行出國，特別準備了戒指，要在高空上給女友特別的求婚經驗(高空求婚照片藏在虎航官方臉書唷~~)。中央社